10 крупнейших ограблений банков

6 мая 2003 года издание The New York Times сообщило, что за несколько дней до начала войны в Ираке из Центрального банка страны было украдено $1 млрд наличными. Позже это подтвердил официальный представитель Госдепа США Ричард Баучер.

Как сообщала пресса, сын свергнутого президента Кусай Хусейн с советником прибыли в банк 18 марта в 4 часа утра с требованием выдать им около $900 млн и €100 млн. Крупную сумму (почти четверть валютных запасов страны) за два часа погрузили в три грузовика и увезли в неизвестном направлении.

Мировая пресса окрестила произошедшее «крупнейшим ограблением банка в истории». Позже в одном из дворцов Саддама Хусейна были обнаружены большие суммы денег, в том числе $650 млн наличными. Но точно не было установлено, были ли это деньги, вывезенные из ЦБ.