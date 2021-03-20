10 крупнейших ограблений банков

В марте 1831 года в США произошло первое крупное ограбление банка, которое широко освещалось прессой. Двое грабителей, используя дубликаты ключей, проникли в Городской банк Нью-Йорка на Уолл-стрит и вынесли оттуда $245 тыс., что по тем временам было огромной суммой. Эта и другие истории крупных банковских грабежей — в материале “Ъ”.
Центральный банк Ирака
- Дата: 18 марта 2003 года
- Место: Багдад, Ирак
- Сумма: $920 млн
- В пересчете на текущий курс: $1,25 млрд
6 мая 2003 года издание The New York Times сообщило, что за несколько дней до начала войны в Ираке из Центрального банка страны было украдено $1 млрд наличными. Позже это подтвердил официальный представитель Госдепа США Ричард Баучер.
Как сообщала пресса, сын свергнутого президента Кусай Хусейн с советником прибыли в банк 18 марта в 4 часа утра с требованием выдать им около $900 млн и €100 млн. Крупную сумму (почти четверть валютных запасов страны) за два часа погрузили в три грузовика и увезли в неизвестном направлении.
Мировая пресса окрестила произошедшее «крупнейшим ограблением банка в истории». Позже в одном из дворцов Саддама Хусейна были обнаружены большие суммы денег, в том числе $650 млн наличными. Но точно не было установлено, были ли это деньги, вывезенные из ЦБ.
Банк «Дар-эс-Салам»
- Дата: 11 июля 2007 года
- Место: Багдад, Ирак
- Сумма: $282 млн
- В пересчете на текущий курс: $348 млн
11 июля 2007 года в Ираке из частного банка «Дар-эс-Салам» пропали более четверти миллиарда долларов наличными. Правоохранительные органы заявили, что ограбление было совершено двумя или тремя охранниками банка.
Власти подозревали, что грабители имели контакты в полиции и силовых структурах. Как писала тогда The New York Times, «непонятно, почему у банка было столько денег в долларах и как грабителям удалось унести такую большую сумму, не будучи обнаруженными».
Найти виновных не удалось.
Депозитный центр Найтсбриджа
- Дата: 12 июля 1987 года
- Место: Лондон, Великобритания
- Сумма: £60 млн
- В пересчете на текущий курс: $221 млн
Ограбление было организовано итальянским преступником Валерио Виччеи, переехавшим в Лондон за год до этого. На родине его разыскивали за 50 грабежей. Завербовав управляющего директора депозитного центра, Виччеи вместе с сообщником вошел в банк Найтсбриджа под видом клиента и попросил арендовать сейф.
Незаметно пронеся в хранилище оружие, грабители обезвредили охрану и повесили на дверь банка табличку «закрыто». Взломав сейфы, они завладели £60 млн. На место преступления полиция приехала лишь через час.
Позже судмедэксперты обнаружили там отпечаток пальца Виччеи. Полиция взяла его под наблюдение и вскоре задержала причастных к ограблению. Виччеи приговорили к 22 годам тюрьмы. Он был убит в перестрелке сразу после освобождения в 2000 году.
Склад Brinks Mat
- Дата: 26 ноября 1983 года
- Место: Лондон, Великобритания
- Сумма на момент кражи: £26 млн
- В пересчете на текущий курс: $123 млн
26 ноября 1983 года в 06:40 утра шесть вооруженных грабителей в масках и форме службы безопасности ворвались на склад Brinks Mat, где хранились золотые слитки банка Johnson Matthey. Обезвредив охранников и облив их бензином, они открыли хранилище. Как выяснится позже, один из охранников был их подельником.
Добычей преступников стали 6800 золотых слитков на £26 млн и алмазы на £100 тыс. Пресса назвала ограбление «преступлением века». За информацию о грабителях было назначено вознаграждение в £2 млн.
В 1984 году организаторы ограбления Брайан Робинсон и Микки Макэвой были арестованы и посажены на 25 лет каждый. В 1986 году на 11 лет был осужден Кеннет Ной, участвовавший в переплавке слитков и отмывании денег. Несмотря на масштабное полицейское расследование, длившееся почти 20 лет, большая часть золота так и не была возвращена.
Хранилище Securitas
- Дата: 21–22 февраля 2006 года
- Место: Тонбридж, Великобритания
- Сумма: £53 млн
- В пересчете на текущий курс: $113 млн
Вечером 21 февраля преступники в полицейской форме похитили менеджера банковского хранилища Securitas Колина Диксона и его семью. Их привезли к хранилищу и под угрозой заставили открыть ворота для фургона. За час преступники загрузили в фургон £53 млн, принадлежавших Банку Англии, и скрылись.
Расследование обошлось в беспрецедентную по британским меркам сумму в £5 млн. Обвинения в связи с ограблением выдвигались против 13 человек, осуждены из которых были семеро.
Главный организатор ограбления, бывший участник боев без правил Ли Мюррей, был осужден в 2010 году на 10 лет. После попытки побега срок заключения ему был увеличен до 25 лет. Из £53 млн полиции удалось найти лишь £21 млн.
Центральный банк Бразилии
- Дата: 6 августа 2005 года
- Место: Форталеза, Бразилия
- Сумма: 164 млн бразильских реалов
- В пересчете на текущий курс: $93,6 млн
За три месяца до ограбления преступники арендовали коммерческую недвижимость в центре города и прокопали туннель длиной 78 метров под двумя городскими кварталами до здания ЦБ Бразилии. Туннель был оснащен деревянными опорами, освещением и системой вентиляции.
Поздно вечером 6 августа 2005 года грабители пробили железобетонную стену банка, проникли в помещение, где хранились деньги. Они вынесли оттуда 3,5 тонн бумажных купюр — 164 млн бразильских реалов.
Из 25 человек, предположительно причастных к ограблению, только восемь были арестованы. Из 164 млн реалов возвращено лишь 20 млн.
Британский банк Ближнего Востока
- Дата: 20 января 1976 года
- Место: Бейрут, Ливан
- Сумма: $20–50 млн
- В пересчете на текущий курс: $90-224 млн
Ограбление произошло во время гражданской войны в Ливане. Группа неизвестных с оружием ворвалась в закрытый на тот момент Британский банк Ближнего Востока.
Чтобы проникнуть в сейф, преступники взорвали стену здания. Добыча составила по разным оценкам от $20 млн до $50 млн в виде наличных, золотых слитков, драгоценностей и ценных бумаг. Покидая банк, грабители подожгли здание — как предполагалось, чтобы замести следы.
До сих пор доподлинно неизвестно, кто совершил налет. По одной из версий, это были члены Организации освобождения Палестины.
Northern Bank
- Дата: 19 декабря 2004 года
- Место: Белфаст, Северная Ирландия
- Сумма: £26,5 млн
- В пересчете на текущий курс: $60,6 млн
Вечером 19 декабря 2004 года группа преступников под видом полицейских проникла в дома двух менеджеров банка Northern Криса Уорда и Кевина Макмаллана, взяв в заложники их семьи. На следующий день, угрожая убийством близких, бандиты приказали мужчинам отправляться на работу в банк.
Когда учреждение закрылось, Уорд и Макмаллан открыли подземные хранилища. Чтобы вывезти добычу, преступники совершили два рейса на фургоне.
Власти заявили, что в ограблении замешана Ирландская республиканская армия (ИРА). Руководство ИРА отказалось брать на себя ответственность, назвав обвинения «новой попыткой подорвать мирный процесс». Дело остается нераскрытым.
United California Bank
- Дата: 24 марта 1972 года
- Место: Лагуна-Нигел, США
- Сумма: $9 млн
- В пересчете на текущий курс: $55 млн
Ограбление было организовано известным взломщиком сейфов Амилом Динсио. С собой на дело он взял брата, двух племянников, шурина и еще двух приятелей.
Ночью они с помощью динамита проделали дыру в крыше депозитного хранилища United California Bank и проникли внутрь. Отключив сигнализацию, преступники взломали 458 банковских ячеек и беспрепятственно покинули место преступления.
Есть версия, что бандиты планировали украсть деньги, собранные президентом Ричардом Никсоном на предвыборную кампанию, но перепутали банк. Несколько месяцев спустя банда совершила аналогичное ограбление в штате Огайо. Это позволило ФБР напасть на след и впоследствии арестовать всех грабителей, а также вернуть большую часть украденных денег.
Городской банк Нью-Йорка
- Дата: 19 марта 1831 года
- Место: Нью-Йорк, США
- Сумма: $245 тыс.
- В пересчете на текущий курс: $7,5 млн
В ночь на 20 марта 1831 года Джеймс Хонимен и Уильям Дж. Мюррей проникли в Городской банк Нью-Йорка на Уолл-стрит. Они воспользовались дубликатами ключей, сделанными с помощью восковых слепков. За ночь грабители опустошили хранилище на сумму $245 тыс. Они покинули банк утром, дождавшись смены городского караула и закрыв за собой двери.
21 марта издание New York Journal of Commerce выпустило заметку о случившемся под заголовком «Великое ограбление банка». Позже было опубликовано объявление о «Вознаграждении в $5000» за возвращение банковского имущества. Затем награду увеличили до $10 тыс. Воры были схвачены через несколько дней констеблем Джейкобом Хейсом, который сразу заподозрил Хонимена — того ранее уже обвиняли в ограблении магазина. При обыске у него нашли $185 тыс.
Преступники получили по пять лет тюрьмы. Часть украденных денег вернуть не удалось.