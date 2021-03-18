Главе администрации Нижегородского района попросили условный срок

В Борском городском суде состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении главы администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева (он был временно отстранен до результатов разбирательства, но не уволен с муниципальной службы, а нынешний глава Илья Лагутин пока взят на срочный контракт). В прениях гособвинитель попросил приговорить чиновника к 2,5 годам лишения свободы условно. Второму фигуранту, бывшему директору МУП «Борское ПАП» Владимиру Новикову, прокуратура также попросила условный срок в два года.

Напомним, Алексея Мочкаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности в бытность его главой Борского района. По версии следствия, что в 2016-2017 годах чиновник незаконно распорядился сдать в аренду ремонтную базу муниципального автотранспортного предприятия частной компании по заниженным втрое расценкам, а фирму-арендатора контролировал через родственника. Обвинение полагает, что за счет этой схемы Борскому ПАП был причинен ущерб в 2,8 млн руб. Обвиняемый чиновник просит его оправдать, доказывая, что он не нарушал закон, а муниципальный перевозчик наоборот, получит прибыль а не убытки и спасся от перспективы банкротства. Приговор бывшим борским управленцам будет вынесен на следующей неделе.

Иван Сергеев