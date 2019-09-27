Старые взятки взяли с кладбища

В Московском райсуде Нижнего Новгорода началось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя главы городской администрации Владимира Привалова. По версии следствия, в 2012–2013 годах он вместе с главой Олегом Кондрашовым получил через посредников 17 млн руб. взяток от Мамуки Лосаберизде (экс-­глава российской федерации регби) и его бизнес-партнеров за контроль над муниципальным предприятием «Комбинат ритуальных услуг населению» (МП КРУН) и содействие в развитии похоронного бизнеса, в том числе строительство крематория. Никто из обвиняемых вину не признал. Уехавший за границу Олег Кондрашов, которого заочно арестовали в Нижнем Новгороде, по-прежнему настаивает, что взяток не брал и стал жертвой провокации со стороны «подставных» инвесторов, которых ему привел тогдашний глава МСУ Олег Сорокин.



В суде Московского района зачитали обвинительное заключение бывшему заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Владимиру Привалову, уже имеющему одну судимость за продажу муниципальной теплоснабжающей компании ­ТЭК-НН. В этот раз бывший муниципальный чиновник обвинен по тяжкой статье в получении должностных взяток, вместе с ним по уголовному делу проходят предприниматели Юрий Гришин и Сергей Муравлев, которых следствие считает посредниками. Четвертый фигурант, бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, в феврале 2018 года, еще до возбуждения уголовного дела, вместе с женой и детьми уехал в США и домой не вернулся. В прошлом году его заочно арестовали по решению суда объявил в розыск.

Как следовало из выступления гособвинителей, в конце 2011 — начале 2012 года коммерсант Мамука Лосаберидзе планировал построить в Нижнем Новгороде крематорий и развивать бизнес в сфере похоронных услуг. С этой целью он «изучал рынок» и встретился с главой городской администрации Олегом Кондрашовым. У сити-менеджера и его заместителя, про версии следствия, «возник корыстный умысел» получать с инвестора взятки. В начале 2012 года на некоей встрече, место и время которой следствием установлено не было, Олег Кондрашов и Владимир Привалов договорились с господином Лосаберидзе о том, что будут помогать ему за деньги. Посредником во взяточничестве, как считает обвинение, сначала выступил друг Олега Кондрашова коммерсант Юрий Гришин, а затем в этой роли выступил друг господина Привалова Сергей Муравлев. По выражению прокурора, знакомые чиновников согласились носить им взятки из «ложных чувств товарищества». ­Сначала Мамука Лосаберидзе, по версии следствия, через Юрия Гришина передал руководителям администрации через посредника 5 млн руб., а затем ежемесячно через посредников передавал по 1 млн руб. Встречи, точные даты которых следствие не установило, проходили в гостинице «Ока» и офисе на площади Кольцова,1.

В общей сложности Владимиру Привалову вместе с Олегом Кондрашовым вменили получение 17 млн руб. По версии следствия, за эти взятки Олег Кондрашов уволил из МП КРУН прежнего директора Владимира Ворошуху и назначил на его место Николая Паршина, через которого Мамука Лосаберидзе и его бизнес-партнеры получили «фактический контроль» над ритуальным предприятием, обслуживающим городские кладбища. Также с ООО «Континенталь» господина Лосаберидзе был заключен договор на поставку ритуальной продукции и транспортные услуги, а возглавлявший городскую комиссию по инвестиционным отношениям Владимир Привалов в интересах инвестора ускорил положительное рассмотрение заявок ООО «Нижегородский похоронный дом» о получении земельных участков на кладбищах. Глава администрации Олег Кондрашов утвердил протоколы заседаний комиссий, а также написал в Большеельнинский сельсовет Кстовского района письмо с просьбой рассмотреть возможность строительства крематория на территории кладбища «Нижегородское». Однако власти соседнего поселка нижегородскому сити-менеджеру отказали, и замысел с крематорием не был реализован.

Выслушав обвинительную речь прокуроров, трое обвиняемых по очереди кратко сообщили суду, что свою вину не признают в полном объеме. «Я желаю давать показания, но свое отношение к предъявленному обвинению выскажу позже», — добавил Владимир Привалов, которого арестовали в апреле прошлого года. Юрий Гришин и Сергей Муравлев находятся под домашним арестом, обоим отменили ранее разрешенные прогулки по часу на придомовой территории. Проживающий за рубежом Олег Кондрашов сообщил “Ъ-Приволжье”, что взяток не брал и считает это дело, по которому в 2015 году выносились отказы в возбуждении, провокацией, организованной бывшим главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным (сейчас он отбывает десятилетний срок по тяжким статьям.— “Ъ-Приволжье”). «Инвесторов этих привел Сорокин: он прислал их ко мне как очень уважаемых людей, возил группу депутатов в Волгоград смотреть на их успехи в ритуальном бизнесе. У меня не было с ними никогда никаких переговоров ни о пяти миллионах, ни о каких-либо других суммах. Этот грузин не был у меня даже в служебном кабинете, а врет, что вел там со мной сложные торговые переговоры. Единственное, что он мне передал, — регбийный мячик с автографами», — сообщил Олег Кондрашов через своих представителей.

Судебное разбирательство продолжится 10 октября. По просьбе прокуратуры оно начнется с исследования материалов, среди которых есть аудио- и видеозаписи. После ознакомления с ними суд начнет по делу допрос свидетелей, которых около 50 человек, главный среди них бывший руководитель федерации регби России Мамука Лосаберидзе. Добавим, что Олег Сорокин, будучи уже арестованным, в прошлом году в СИЗО также дал показания по делу о взятках, и его должны допросить в качестве свидетеля.

Роман Кряжев