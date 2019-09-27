Старые взятки взяли с кладбища

В Московском райсуде Нижнего Новгорода началось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя главы городской администрации Владимира Привалова. По версии следствия, в 2012–2013 годах он вместе с главой Олегом Кондрашовым получил через посредников 17 млн руб. взяток от Мамуки Лосаберизде (экс-глава российской федерации регби) и его бизнес-партнеров за контроль над муниципальным предприятием «Комбинат ритуальных услуг населению» (МП КРУН) и содействие в развитии похоронного бизнеса, в том числе строительство крематория. Никто из обвиняемых вину не признал. Уехавший за границу Олег Кондрашов, которого заочно арестовали в Нижнем Новгороде, по-прежнему настаивает, что взяток не брал и стал жертвой провокации со стороны «подставных» инвесторов, которых ему привел тогдашний глава МСУ Олег Сорокин.
В суде Московского района зачитали обвинительное заключение бывшему заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Владимиру Привалову, уже имеющему одну судимость за продажу муниципальной теплоснабжающей компании ТЭК-НН. В этот раз бывший муниципальный чиновник обвинен по тяжкой статье в получении должностных взяток, вместе с ним по уголовному делу проходят предприниматели Юрий Гришин и Сергей Муравлев, которых следствие считает посредниками. Четвертый фигурант, бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, в феврале 2018 года, еще до возбуждения уголовного дела, вместе с женой и детьми уехал в США и домой не вернулся. В прошлом году его заочно арестовали по решению суда объявил в розыск.
Как следовало из выступления гособвинителей, в конце 2011 — начале 2012 года коммерсант Мамука Лосаберидзе планировал построить в Нижнем Новгороде крематорий и развивать бизнес в сфере похоронных услуг. С этой целью он «изучал рынок» и встретился с главой городской администрации Олегом Кондрашовым. У сити-менеджера и его заместителя, про версии следствия, «возник корыстный умысел» получать с инвестора взятки. В начале 2012 года на некоей встрече, место и время которой следствием установлено не было, Олег Кондрашов и Владимир Привалов договорились с господином Лосаберидзе о том, что будут помогать ему за деньги. Посредником во взяточничестве, как считает обвинение, сначала выступил друг Олега Кондрашова коммерсант Юрий Гришин, а затем в этой роли выступил друг господина Привалова Сергей Муравлев. По выражению прокурора, знакомые чиновников согласились носить им взятки из «ложных чувств товарищества». Сначала Мамука Лосаберидзе, по версии следствия, через Юрия Гришина передал руководителям администрации через посредника 5 млн руб., а затем ежемесячно через посредников передавал по 1 млн руб. Встречи, точные даты которых следствие не установило, проходили в гостинице «Ока» и офисе на площади Кольцова,1.
В общей сложности Владимиру Привалову вместе с Олегом Кондрашовым вменили получение 17 млн руб. По версии следствия, за эти взятки Олег Кондрашов уволил из МП КРУН прежнего директора Владимира Ворошуху и назначил на его место Николая Паршина, через которого Мамука Лосаберидзе и его бизнес-партнеры получили «фактический контроль» над ритуальным предприятием, обслуживающим городские кладбища. Также с ООО «Континенталь» господина Лосаберидзе был заключен договор на поставку ритуальной продукции и транспортные услуги, а возглавлявший городскую комиссию по инвестиционным отношениям Владимир Привалов в интересах инвестора ускорил положительное рассмотрение заявок ООО «Нижегородский похоронный дом» о получении земельных участков на кладбищах. Глава администрации Олег Кондрашов утвердил протоколы заседаний комиссий, а также написал в Большеельнинский сельсовет Кстовского района письмо с просьбой рассмотреть возможность строительства крематория на территории кладбища «Нижегородское». Однако власти соседнего поселка нижегородскому сити-менеджеру отказали, и замысел с крематорием не был реализован.
Выслушав обвинительную речь прокуроров, трое обвиняемых по очереди кратко сообщили суду, что свою вину не признают в полном объеме. «Я желаю давать показания, но свое отношение к предъявленному обвинению выскажу позже», — добавил Владимир Привалов, которого арестовали в апреле прошлого года. Юрий Гришин и Сергей Муравлев находятся под домашним арестом, обоим отменили ранее разрешенные прогулки по часу на придомовой территории. Проживающий за рубежом Олег Кондрашов сообщил “Ъ-Приволжье”, что взяток не брал и считает это дело, по которому в 2015 году выносились отказы в возбуждении, провокацией, организованной бывшим главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным (сейчас он отбывает десятилетний срок по тяжким статьям.— “Ъ-Приволжье”). «Инвесторов этих привел Сорокин: он прислал их ко мне как очень уважаемых людей, возил группу депутатов в Волгоград смотреть на их успехи в ритуальном бизнесе. У меня не было с ними никогда никаких переговоров ни о пяти миллионах, ни о каких-либо других суммах. Этот грузин не был у меня даже в служебном кабинете, а врет, что вел там со мной сложные торговые переговоры. Единственное, что он мне передал, — регбийный мячик с автографами», — сообщил Олег Кондрашов через своих представителей.
Судебное разбирательство продолжится 10 октября. По просьбе прокуратуры оно начнется с исследования материалов, среди которых есть аудио- и видеозаписи. После ознакомления с ними суд начнет по делу допрос свидетелей, которых около 50 человек, главный среди них бывший руководитель федерации регби России Мамука Лосаберидзе. Добавим, что Олег Сорокин, будучи уже арестованным, в прошлом году в СИЗО также дал показания по делу о взятках, и его должны допросить в качестве свидетеля.