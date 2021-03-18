Монахинь Среднеуральского монастыря подозревают в нарушении миграционного режима

Сотрудники полиции вывезли из Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) около 20 монахинь для составления протоколов о нарушении миграционного режима, сообщил “Ъ-Урал” адвокат Павел Бабиков. По его словам, в ходе проверки выяснилось, что у них отсутствует регистрация. Ранее сообщалось, что на территорию монастыря приехали два автобуса с полицейскими.

Духовником Среднеуральского женского монастыря являлся экс-схиигумен Сергий (Николай Романов). Telegram-канал «Защита отца Сергия» опубликовал фотографию обращения за подписью вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько начальнику ГУ МВД по региону Александру Мешкову. Из документа следует, что господин Бидонько обеспокоен состоянием детей на территории монастыря. В связи с этим он просит провести «профилактические работы в отношении родителей или законных представителей на предмет соблюдения последними своих обязанностей по их содержанию в условиях, не отвечающих требованиям безопасности для пребывания детей».

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован на три месяца, до 28 мая.

Ночью 26 февраля в Среднеуральском монастыре вновь прошли обыски в рамках уголовного дела по фактам убийства трех человек, разбоя и незаконного оборота оружия (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.162 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ), которое было возбуждено в феврале 1999 года. Фигурантом дела является келейник (прислужник при игумене, живущий в келье) арестованного бывшего схимонаха Сергия отец Силуан. Задержать отца Силуана не удалось. Адвокаты экс-схимонаха назвали действия силовиков давлением на своего подзащитного. Позже МВД объявило о вознаграждении в размере 1 млн руб. за помощь в розыске Андрея Кузнецова. По версии следствия, он в последние годы скрывался под именем отец Силуан в Среднеуральском женском монастыре.

Михаил Мананников