За помощь в розыске соратника экс-схимонаха Сергия полиция пообещала 1 млн рублей

Министерство внутренних дел России объявило о вознаграждении в размере 1 млн руб. за помощь в розыске Андрея Кузнецова, говорится в базе розыска МВД. Он подозревается в убийстве двух и более лиц, разбое и незаконном приобретении оружия.

По версии следствия, Андрей Кузнецов в последние годы скрывался под именем отец Силуан в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого считается бывший схимонах Сергий (Николай Романов). Как следует из базы розыска МВД, Андрей Кузнецов родился в Полевском (Свердловская область) в ноябре 1974 года. Он также может быть известен под именами Андрей Храмов и Андрей Осипов.

Напомним, ночью 26 февраля в Среднеуральском монастыре прошли обыски в рамках уголовного дела по фактам убийства трех человек, разбоя и незаконного оборота оружия (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.162 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ), которое было возбуждено в феврале 1999 года. Фигурантом дела является келейник (прислужник при игумене, живущий в келье) арестованного бывшего схимонаха Сергия отец Силуан. Задержать отца Силуана не удалось. Адвокаты экс-схимонаха назвали действия силовиков давлением на своего подзащитного.

Экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован на три месяца, до 28 мая.

Подробнее об обысках в Среднеуральском монастыре — в материале “Ъ-Урал” «ОМОН пришел за новым отцом»

Михаил Мананников