В Среднеуральский монастырь приехали полицейские

В Среднеуральский женский монастырь (Свердловская область) вновь приехали полицейские. Напомним, духовников этого монастыря являлся экс-схиигумен Сергий (Николай Романов). Как указывают сторонники экс-схимонаха Сергия в Instagram, на территорию монастыря приехали два автобуса с полицейскими.

Telegram-канал «Защита Отца Сергия» сообщает, что в монастырь прибыли представители власти и УФМС для проверки документов насельников.

«На протяжении последних несколько месяцев практически каждый проживающий в монастыре выезжал в Следственный комитет Пышмы и Свердловской области, где при даче показаний подобная проверка уже проводилась. Вчера вице-губернатор области Сергей Бидонько интересовался, как идут дела в монастыре. Видимо, полученный ответ, что все хорошо, не соответствует ситуации, в которую пытаются завести Среднеуральский монастырь. Как итог — два автобуса с полицией на главной площади монастыря»,— говорится в Telegram-канале «Защита Отца Сергия».

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован на три месяца, до 28 мая.

Ночью 26 февраля в Среднеуральском монастыре вновь прошли обыски в рамках уголовного дела по фактам убийства трех человек, разбоя и незаконного оборота оружия (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.162 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ), которое было возбуждено в феврале 1999 года. Фигурантом дела является келейник (прислужник при игумене, живущий в келье) арестованного бывшего схимонаха Сергия отец Силуан. Задержать отца Силуана не удалось. Адвокаты экс-схимонаха назвали действия силовиков давлением на своего подзащитного. Позже Министерство внутренних дел России объявило о вознаграждении в размере 1 млн руб. за помощь в розыске Андрея Кузнецова. По версии следствия, Андрей Кузнецов в последние годы скрывался под именем отец Силуан в Среднеуральском женском монастыре.