«Квадра» в трех регионах Черноземья снизила выработку электричества, в двух — тепла

Четыре черноземных филиала энергетической компании «Квадра» отчитались о выработке электричества и тепла в 2020 году. В Белгородской, Курской и Орловской областях генерация электроэнергии упала, тогда как в Воронежской — выросла. В то же время отпуск теплоэнергии упал в Воронежской и Курской областях, а в двух регионах остался на прежнем уровне. Липецкий и тамбовский филиалы «Квадры» об итогах работы в 2020 году пока не отчитались.

В Белгородской области выработка электроэнергии составила 633,7 млн кВтч. Это на 7,36% меньше, чем в 2019 года: тогда показатель равнялся 68 млн кВтч. Отпуск тепловой энергии остался «практически на уровне» 2019-го и составил более 2 млн Гкал.

В Воронежской области «Квадра» выработала более 1,5 млрд кВтч электроэнергии, что на 17% больше 2019 года (1,3 млрд кВтч). Увеличить показатель помог ввод в эксплуатацию парогазовой установки мощностью 223 МВт. В тоже время в регионе снизился отпуск теплоэнергии. Всего он составил 5,2 млн Гкал. Из них источники филиала выработали 3,83 млн Гкал, а перешедшие в концессию котельные «Воронежтеплосети» — 1,39 млн Гкал. Годом ранее собственная генерация отпустила 3,91 млн Гкал, «Воронежтеплосеть» за десять месяцев (с момента перехода в «Квадру») — 0,95 млн Гкал. Снижение показателей объясняется «более теплыми погодными условиями» по сравнению с 2019 годом.

В Курской области было выработано 1,08 млрд кВтч электроэнергии. В 2019 году показатель равнялся 1,14 млрд кВтч, падение составило 5,14%. Снизился и отпуск теплоэнергии — с 2 млн Гкал до 1,8 млн Гкал. Падение показателей в местном филиале объяснили снижением потребления электроэнергии и более теплой погодой.

В Орловской области выработка электроэнергии составила 971,1 млн кВтч, что на 15,3% ниже 2019 года (1,146 млрд кВтч). Отпуск теплоэнергии остался на прежнем уровне — 1 млн Гкал.

Александр Прытков