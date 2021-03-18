Volkswagen стал самой дорогой публичной компанией Германии

Концерн Volkswagen обогнал по стоимости производителя программного обеспечения SAP и стал самой дорогой публичной компанией Германии, сообщает Reuters. По итогам торгов на франкфуртской бирже в четверг акции компании выросли на 12%, и ее рыночная стоимость превысила €136 млрд, а сегодня с начала торгов она выросла до €140 млрд. Рыночная стоимость SAP составляет €127 млрд.

До этого лидером индекса DAX Volkswagen становился шесть лет назад, однако разразившийся вскоре после этого скандал с занижением показателей вредных выбросов дизельных автомобилей — «дизельгейт» — серьезно подорвал позиции компании.

С начала года акции Volkswagen выросли уже на 62%, и особенно активно они стали расти в последние дни после того, как его руководство объявило о планах масштабных инвестиций в производство батарей и постоянное увеличение доли электромобилей. Компания планирует стать лидером на рынке электромобилей уже к 2025 году.

Алена Миклашевская