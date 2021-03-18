Суд оштрафовал ОАО «РЖД» за неудовлетворительное состояние вокзала в Тихорецке

Тихорецкий городской суд признал ОАО «РЖД» виновным в нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия (ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ) и назначил обществу административный штраф в сумме 300 тыс. руб., сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда. Принадлежащее ОАО «РЖД» здание вокзала в Тихорецке является региональным объектом культурного наследия, однако владелец, как установил суд, не выполняет свои обязанности по сохранению памятника.

По информации краевого суда, ОАО «РЖД» на основании выданного охранного обязательства обязано нести ответственность по содержанию и выполнить комплекс работ по сохранению объекта. Кроме того, компании предписано установить на фасаде здания информационную надпись: «Вокзал железнодорожной станции Тихорецкая – один из первых вокзалов на Кубани. Здесь находился штаб революционных войск Северного Кавказа», однако это предписание не выполнено. Здание вокзала находится в крайне неудовлетворительном состоянии и требует безотлагательных мер по его сохранению, пояснили в краевом суде.

Анна Перова, Краснодар