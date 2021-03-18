Госпредприятие выиграло конкурс по строительству фуникулера в нижегородском кремле

Конкурс по разработке проекта и строительству фуникулера в кремле Нижнего Новгорода выиграло государственное предприятие региона по достройке и реставрации объектов недвижимости (ДиРОН). Компания запросила за свои услуги 319,27 млн руб., что на 10 млн ниже начальной (максимальной) цены контракта. Информация опубликована на портале госзакупок.

Как ранее сообщалось, завершить строительство фуникулера в кремле необходимо до 20 августа 2021 года. ООО «Доппельмайр Раша» поставит рельсовые пути, вагон, станционное оборудование и электрооборудование общей стоимостью 421 млн руб.

Восстановить фуникулер планируется к 800-летию Нижнего Новгорода. Изначально объем инвестиций в проект оценивали в 500 млн руб. Протяженность подъемника составит 136 м, кабинка будет вмещать до 40 пассажиров.

Анастасия Еремина