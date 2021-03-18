Депутата новосибирского горсовета будут судить за проведение пикета

Независимому депутату горсовета Новосибирска Наталье Пинус выписали протокол о правонарушении из-за пикета против продажи участка сквера на улице Демакова.

«Была в полиции по поводу пикета 7 марта против продажи половины участка Сквера на Демакова. Выписан протокол о правонарушении. Кроме меня (протокол выписан. — “Ъ-Сибирь”) еще на нескольких участников. Я так понимаю, среди них и пожилые люди. Будет суд»,— написала госпожа Пинус на своей странице в Facebok.

Ранее депутаты заксобрания приняли обращение к прокурору области о проверке законности продажи земельного участка на улице Демакова. Ситуация касается продажи одного из двух участков, на территории которых планировалось разбить сквер с памятником Александру Демакову в Нижней зоне Академгородка.

Мэрия Новосибирска планирует возвести на участке досуговый центр и благоустроить сквер. Работы предполагается провести летом этого года.

Артем Шпек