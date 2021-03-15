Под Николом Пашиняном зашатался кризис

После встречи президента Армении Армена Саркисяна с премьером Николом Пашиняном в стране вновь заговорили о досрочных парламентских выборах. По словам источников “Ъ” в правящем блоке «Мой шаг», они могут состояться уже в мае или июне, если их публично поддержит оппозиция. Сейчас противники власти воспринимают идею выборов благосклонно, но противоречия в деталях все равно существуют — некоторые требуют, чтобы еще до голосования в стране было сформировано переходное правительство. При этом опросы показывают, что устойчивого большинства в новом парламенте не будет, а значит, нестабильность сохранится еще надолго.

Президент Армении, который в последнее время стал главным модератором политического кризиса, 13 марта пригласил всех его участников в свою резиденцию. Однако пришли не все. В результате за столом с Арменом Саркисяном оказались премьер Никол Пашинян, лидер его же фракции «Мой шаг» Лилит Макунц и оппозиционер, глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. При этом наиболее непримиримые оппоненты власти из «Движения по спасению Родины» бойкотировали встречу, выставив заведомо неприемлемые условия: отставка премьера и формирование переходного правительства под руководством их лидера Вазгена Манукяна.

По итогам субботних переговоров пресс-служба президента распространила довольно скудные пресс-релизы, в которых повторялась одна и та же мысль:

«Во время встречи подчеркнута важность диалога между политическими силами, и в качестве развязки ситуации — проведение внеочередных выборов».

Напомним, что ранее Никол Пашинян и его блок «Мой шаг» делали крайне противоречивые заявления о досрочных парламентских выборах, то подталкивая к ним, то, наоборот, отказываясь от этой идеи, причем апеллируя к мнению народа. Один раз он даже спросил о выборах участников шествия в свою поддержку и, когда толпа неодобрительно загудела, сказал, что тема выборов снята с повестки.

Но, как дают понять собеседники “Ъ” в Ереване, сейчас к ней вернулись уже всерьез. Поворотной точкой стало урегулирование конфликта Никола Пашиняна с генштабом вооруженных сил, где ранее отказывались принимать отставку начальника ведомства Оника Гаспаряна.

«Мы готовы провести досрочные парламентские выборы уже в мае-июне, если на это согласятся парламентские оппозиционные силы,— говорит источник “Ъ” в правящем блоке "Мой шаг".— Не нужен даже меморандум — они могут поддержать идею хотя бы устно. Но у нас есть опасение, что парламентская оппозиция (партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".— “Ъ”) может торпедировать этот процесс, хорошо понимая, что в результате досрочных выборов их представительство в депутатском корпусе сильно сократится».

Однако в парламентской оппозиции идею, судя по всему, одобряют.

«Мы продолжаем настаивать, что досрочные выборы — это единственный выход из внутриполитического тупика»,— заявил “Ъ” депутат от фракции «Просвещенная Армения» Карен Симонян.

И тут же представил собственные расчеты, когда они могут пройти: «Если господин Пашинян, например, 1 апреля подаст в отставку, то через две недели парламент будет распущен, а выборы будут проведены не позднее 30 мая». Лидер фракции «Процветающая Армения» олигарх Гагик Царукян тоже выступал за досрочные выборы «для разрядки внутриполитического напряжения».

Наконец, готовность принять участие в выборах выражал основной противник премьера Пашиняна — экс-президент Армении Роберт Кочарян. Можно даже сказать, что он уже ведет к ним подготовку, создавая поддерживающие его региональные структуры. Однако с созданием новой политической силы все же не спешит — видимо, чтобы не подводить ее под удар оппонентов слишком рано.

Инициировать досрочные выборы в Армении не так просто — согласно конституции, это можно сделать, лишь если действующий глава правительства уйдет в отставку, а затем парламент дважды не сможет избрать нового.

Но наиболее радикальных участников «Движения по спасению Родины» не устраивает даже такой вариант. Они считают, что влияние Никола Пашиняна все равно будет достаточно сильным, чтобы сфальсифицировать результат, и поэтому выборы должно проводить только переходное правительство во главе с их лидером.

Парламентские оппозиционеры, в свою очередь, настроены мягче. «Власти, конечно, могут попытаться сфальсифицировать итоги выборов, но оппозиция для того и существует, чтобы не дать ей этого делать,— говорит депутат Карен Симонян.— С другой стороны, я не думаю, что сейчас, когда те или иные государственные структуры выступают против власти Никола Пашиняна, а в других существует глухое недовольство правительством, у властей есть широкие возможности для применения административного ресурса».

После парламентских выборов перед Арменией неизбежно станет не менее сложный вопрос — реформа конституции. О несовершенстве нынешнего основного закона говорят в обоих политических лагерях, причем изменения предлагают ввести одни и те же — отказаться от парламентской республики и вернуться к полупрезидентской системе. «Если мы в мае пойдем на досрочные выборы, то конституционную реформу нужно будет отложить и вернуться к ней уже после выборов и формирования нового парламента и правительства»,— пояснил источник “Ъ” в правящей фракции «Мой шаг».

Между тем итоги досрочных выборов могут стать неприятным сюрпризом для многих. Согласно результатам телефонного опроса, проведенного при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID) с 8 по 16 февраля, 44% граждан не хотят голосовать вовсе, 33% готовы вновь проголосовать за блок Никола Пашиняна, а 12% затруднились ответить.

Выходит, что все прочие политические силы готовы поддержать совсем уж незначительное число опрошенных.

Второе место занимает партия «Процветающая Армения» с 3% голосов, затем идет пока не существующая сила, которую может создать Роберт Кочарян,— 2%, а «Движение по спасению Родины» готов поддержать только 1%.

Армянский политолог Грант Микаелян считает, что в стране еще не сформирован консенсус для проведения досрочных выборов. «Политические силы пока только выдвигают свои условия для проведения досрочных выборов,— констатирует он.— Не решен важный вопрос: при каком законодательстве пройдут выборы. В настоящее время власти меняют избирательный кодекс, повышая избирательный барьер для блоков, который вместо нынешнего семипроцентного может стать от 8% до 10% в зависимости от количества партий в одном блоке. Думаю, это делается как раз для Роберта Кочаряна — чтобы усложнить ему задачу, если он решит возглавить политический блок».

Кроме того, по мнению господина Микаеляна, досрочные выборы не могут привести к окончательной развязке внутриполитического кризиса. «Это может дать определенный запас легитимности новым властям, но проигравшие в этой ситуации, скорее всего, будут обвинять власть в фальсификациях, а это прямая дорога к новому кризису. То есть мы пока далеки устойчивой внутренней стабильности»,— убежден эксперт.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван