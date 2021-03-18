Коллегию присяжных по делу бизнесмена Анатолия Быкова сформируют из 150 кандидатов

Для отбора коллегии присяжных заседателей, которая будет рассматривать дело красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, в суд будут вызваны полторы сотни кандидатов. Об этом говорится в постановлении Свердловского райсуд Красноярска. Предполагается, что к первому судебному заседанию, назначенному на 12 апреля, жюри присяжных, в которое войдут шесть основных заседателей и несколько запасных, будет сформировано.

Следственным комитетом РФ по Красноярскому краю бизнесмен Анатолий Быков обвиняется в организации заказного убийства. Согласно материалам дела, в 1994 году между Анатолием Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы Александром Наумовым произошел конфликт из-за распределения доходов от совместного бизнеса.

После возникших разногласий произошел взрыв автомобиля, в котором находился Анатолий Быков.

Бизнесмен расценил это как покушение со стороны Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко, и, по версии следствия, якобы решил их устранить. Убийство, говорится в деле, он поручил криминальному «авторитету» Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды — Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. 24 июля 1994 года они выполнили «заказ». В последующем один из исполнителей этого убийства — Сергей Бакуров — был приговорен к пожизненному лишению свободы. Второй предполагаемый киллер, Владимир Чучков, находится в розыске по линии Интерпола. Шефу бригады киллеров Владимиру Татаренкову назначили 13,5 года. В мае 2020 года красноярские силовики задержали предполагаемого заказчика убийства Анатолия Быкова. Сам бизнесмен вину отрицает.

Ознакомившись с материалами следствия, он заявил ходатайство о рассмотрении дела присяжными заседателями.

Подробнее о деле об организации убийства — в материале “Ъ-Сибирь” «Окончательно и бесповоротно».

Илья Николаев