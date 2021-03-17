Общественная палата Чечни назвала статью «Новой газеты» о казнях клеветой

Общественная палата Чечни назвала статью «Новой газеты» о внесудебных казнях в регионе клеветнической попыткой «навести тень на плетень». Общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность». 15 марта «Новая газета» опубликовала показания бывшего сотрудника полиции Сулеймана Гезмахмаева, который утверждает, что участвовал в «массовых задержаниях и внесудебных расправах» в Чечне. Издание сообщает о «казни» 27 человек.

«Все эти действия издания "Новой газеты", которая видит только негатив в жизни республики и ее народов и прилагает огромные усилия для поисков "жареных фактов", наводят на мысль о целенаправленности данных действий и явной заинтересованности, если не сказать о заказном характере этих измышлений,— говорится в Instagram ведомства.— Попытки газеты в очередной раз "навести тень на плетень", конечно, обречены на провал».

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к вам как гаранту конституционных прав и свобод человека, с просьбой защитить сотрудников органов правопорядка от подобного рода действий и обеспечить законность»,— обратились общественники Чечни к президенту.

Министр информации и печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев также раскритиковал публикацию «Новой газеты». «Волну возмущения и справедливого народного гнева вызвала среди всех слоев населения Чеченской Республики очередная провокация "Новой газеты" в виде лживой статьи "Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей". Под видом "правдивого разоблачения" это фейковое издание вновь состряпало гнусную клевету, высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, крышуя беглых преступников-дегенератов, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов»,— написал он в Instagram.

15 марта года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видели публикацию о «казнях» в Чечне, но ее проверка является прерогативой правоохранительных органов.

В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс коммуникации с российскими властями по делу о внесудебных казнях в Чечне в 2017 году. ЕСПЧ просил российские власти предоставить полную информацию о спецоперациях, проведенных в Чечне.