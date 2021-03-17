На Кубани в 2020 году производство шампанского выросло до 4,9 млн декалитров

В Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года производство игристых и шампанских вин составило 4,9 млн декалитров. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росалкогольрегулирования.

По объемам производства Кубань занимает первое место в РФ с долей рынка в 37%. В тройку лидеров также входят Дагестан (2,3 млн дал) и Санкт-Петербург (1,7 млн дал). Всего в России за 2020 год произвели 13,2 млн игристых и шампанских вин, что незначительно превышает показатели 2019 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года производство шампанских и игристых вин составило 4,3 млн декалитров. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот же период через розничные точки продажи в регионе было реализовано 709,1 тыс. дал шампанского.

Производство вина в Краснодарском крае в 2020 году составило 4,1 млн декалитров вина. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин