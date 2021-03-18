В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр России сообщил о желтом уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение действует до 21:00 пятницы, 19 марта.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна»,— сообщается на сайте Гидрометцентра.

Сегодня, 18 марта, в Москве и области ожидается непрерывный слабый снег, переменный ветер до 7 м/с и местами гололедица. Tемпература ночью в Москве составляла от –3 до –1С°, по области — от –6 до –1С°. Днем в столице прогнозируется от 2 до +4С°, в области — от 0 до 5С°.