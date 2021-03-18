Умер бывший дирижер Метрополитен-оперы Джеймс Ливайн

Всемирно известный американский дирижер Джеймс Ливайн умер в возрасте 77 лет, сообщила газета The New York Times со ссылкой на врача музыканта Лена Горовица. Дирижер умер 9 марта в калифорнийском Палм-Спрингс. Личный врач не назвал причину смерти и не уточнил, почему о ней не объявили ранее.

Джеймс Ливайн родился 23 июня 1943 года в американском Цинциннати. С начала 70-х работал в Метрополитен-опере. В 30 лет он стал главным дирижером, затем — музыкальным директором, а после — художественным руководителем театра. За время работы он провел более 2,5 тыс. концертов. 37 раз он был номинировался на Grammy, 10 раз становился ее лауреатом.

В 2018 году он был уволен из Метрополитен-оперы после обвинений в сексуальных домогательствах. Речь шла об инциденте 30-летней давности: якобы тогда 42-летний дирижер начал приставать к 15-летнему подростку. После увольнения дирижер подал на Метрополитен-оперу в суд, где потребовал компенсацию в $6 млн.

О последствиях обвинений — в материале “Ъ FM” «Джеймс Ливайн не согласился с увольнением».