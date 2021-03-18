3,5 процента составил рост цен производителей товаров в феврале 2021 года относительно января, сообщил Росстат. Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал их увеличение на 1,2%. Такими высокими темпы прироста показателя остаются второй месяц подряд, до этого они непрерывно ускорялись с октября 2020 года. В результате в феврале 2021-го годовые темпы роста оптовых цен достигли 10,7%. В добывающем секторе показатель за февраль вырос на 6,1%, в обработке — на 3,1%. Причинами столь заметного роста отпускных цен в ЦБ называют увеличение давления на издержки предприятий, а также попытки компаний отыграть потери 2020 года на фоне начавшегося восстановления экономической активности.