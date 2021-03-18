Индейка вырастет под Воронежем

ООО «Донская индейка» депутата воронежской облдумы Александра Ильина планирует расширить до производства полного цикла действующий инкубаторий, работающий в Каширском районе. За 4,2 млрд руб. компания намерена построить племрепродуктор второго порядка, а также убойный цех и мощности для глубокой переработки. Власти региона рассчитывают, что проект позволит закрыть до 50% потребности отечественного рынка в инкубационном яйце. Эксперты согласны с такой оценкой, но отмечают, что окупаемость проекта будет сильно зависеть от господдержки.

О планах вложить до 2024 года 4,2 млрд руб. в расширение производства индейки воронежскому губернатору Александру Гусеву вчера рассказал владелец и гендиректор «Донской индейки» Александр Ильин. В 2020 году компания пустила за 320 млн руб. инкубаторий производительностью 5,5 млн яиц в год. Специалисты добились «85% вывода и получения 4,6 млн индюшат в год», их поставляют в четыре региона России и Белоруссию, подчеркнул господин Ильин. Теперь компания решила расширить проект. Второй этап предполагает возведение племрепродуктора второго порядка мощностью 12 млн инкубационных яиц в год. Стоимость этой очереди оценивается в 2,1 млрд руб., включая 250 млн руб. на техническое перевооружение комбикормового цеха. Проект планируется реализовать в 2021–2022 годах. Третий этап с аналогичным объемом инвестиций запланирован на 2022–2024 годы. В его рамках предусмотрено увеличение мощности племрепродуктора, строительство убойного цеха и создание глубокой переработки мяса индейки. Более подробные параметры последнего этапа не раскрываются.

В правительстве области по итогам встречи господ Ильина и Гусева сообщили, что реализация проекта «Донской индейки» позволит закрыть до 50% потребности российского рынка в инкубационном яйце: «Сейчас потребность оценивается минимум в 25 млн штук в год, из которых 70–80% поставляются из Европы, США, Канады». Пуск племрепродуктора второго порядка «открывает перспективы будущей локализации прародительских стад индейки в России», а стоимость отечественного инкубационного яйца может оказаться на 20% ниже импортного.

В Воронежской области заявлялось множество масштабных инвестпроектов в сфере разведения и переработки индейки, но к 2021 году ни один из них не дошел до стадии выпуска продукции.

Проект «Рамонская индейка» был анонсирован в 2011 году, затем менял владельцев и параметры; в последней его версии предполагается выпуск 7 тыс. т изделий из мяса утки и индейки в год. Однако речь идет в первую очередь о переработке, а не разведении птицы. Пуск производства планировался на декабрь 2020-го, однако о начале выпуска продукции так и не сообщалось. В 2013 году ЗАО «АПК “Индейка Черноземья”» при поддержке структур бизнесмена Кирсана Илюмжинова планировало построить в Бобровском районе комплекс по выращиванию индейки за 12,7 млрд руб. мощностью 45 тыс. т в год, но проект так и не был реализован.

Структура российского рынка индейки существенно изменилась после того, как второй в стране производитель этого вида мяса — ростовский «Евродон» Вадима Ванеева — пережил вспышки птичьего гриппа в 2016, 2017 и 2018 годах. Ущерб превысил 2,7 млрд руб., и в августе 2018-го компания не смогла обслуживать кредит ВЭБ.РФ. Госбанк получил контроль над активами, затем передал его Россельхозбанку, а тот отдал ряд площадок в аренду лидеру рынка — «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова. В марте 2021 года «Дамате» выкупила требования по обязательствам «Евродона» (более 30 млрд руб.).

По оценкам Agrifood Strategies, производство мяса индейки во всех хозяйствах РФ в прошлом году составило около 330 тыс. т (в убойном весе) — на 20,7% больше, чем в 2019-м. Крупнейшие игроки — «Дамате» (151,2 тыс. т продукции, 46% рынка) с активами в Пензенской и Ростовской областях, «Тамбовская индейка» (совместный проект группы «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes, 49 тыс. т, 15%), тульский «Краснобор» (22,1 тыс. т, 7%).

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает воронежский проект актуальным для сложившейся на отечественном рынке конъюнктуры, но призывает инвестора внимательно оценить окупаемость. «Производство инкубационного яйца — не самая прибыльная часть индейководческого бизнеса, в отличие от откорма птицы на убой. Поэтому возврат инвестиций будет зависеть от того, насколько грамотно просчитана экономика проектов, готово ли государство поддержать компанию кредитами профильных банков и насколько профессионален персонал, который будет управлять поголовьем. Итоговый срок окупаемости определят конкретные условия финансирования: объем средств, залоги, процентная ставки, график погашения долга и ковенанты», — говорит эксперт. Он напоминает, что «содержание родительского поголовья индейки — дорогое»: «Птица большая, требует особых условий содержания, высокого уровня биобезопасности, много корма. Технологически сложно провести искусственное осеменение. Но самое главное — это обязательное наличие многолетнего опыта работы в племенном или промышленном индейководстве».

Господин Давлеев согласен, что в случае успеха проекта «Донская индейка» сможет занять значительную часть рынка. По его словам, в РФ сейчас три родительских стада индейки: Aviagen Turkeys в Пензенской области (производит 2,5 млн яиц в год, планирует рост до 9 млн), комплекс птицефабрик ГК «Руском» в Омской и Тюменской областях, племенное подразделение «Индюшкиного двора» в Ростовской области (9 млн яиц).

Эти три актива спустя два-три года смогут достигнуть плановой мощности 20 млн яиц. России при этом к 2024–2025 годам потребуется 50–70 млн в год, — говорит господин Давлеев. — В связи с этим инициатива воронежской компании очень своевременна».





«Сегодня российские компании, в том числе действующие мощности "Донской индейки", работают в основном на импортном инкубационном яйце. Оно стоит $2 за штуку, и заказывать крупные партии нужно за год», — подчеркивает эксперт.

Главный аналитик «Алора» Алексей Антонов оценивает окупаемость инвестпроекта в семь-десять лет, но лишь при условии «государственной поддержки и субсидий». «Индейка стоит в два-два с половиной раза дороже, чем курица, поэтому оценка окупаемости опирается на рост уровня жизни и доходов потребителей. Пока понятно, что окупаемость будет долгой», — констатирует аналитик.

Олег Мухин, Сергей Калашников, Александр Прытков