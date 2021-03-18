По данным Kartoteka.ru, Александр Ильин является гендиректором и единственным владельцем ООО «Плем-репродуктор “Донская индейка”». Эта компания преобразована из ООО «Корм центр», которое занималось переработкой белого люпина в белковый концентрат. «Корм центр» был основан в 2005 году, его уставный капитал составляет 25,03 млн руб. Выручка компании в 2019 году — 204,8 млн руб., чистая прибыль — 43,8 млн руб. Компания зарегистрирована в Каширском районе, где также работает ООО «Донская индейка» Алины Самолетовой, Аштара Батырова и Дениса Михайлищева, зарегистрированное в 2019 году.

В контактной информации этой компании также упоминается «Корм центр».