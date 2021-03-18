Судебное ОСАГО потеряло в цене

В 2020 году размер судебных выплат по ОСАГО сократился на 64% по сравнению с 2019-м, до 3,98 млрд руб., подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Связанные с разбирательствами накладные расходы страховщиков (штрафы, пени, оплата экспертиз) также существенно снизились — на 62%, до 5,7 млрд руб.

В РСА отмечают, что ранее в структуре судебных платежей значительную долю составляли суммы, возникшие из-за «злоупотребления правом со стороны недобросовестных юридически подкованных посредников». Нынешнее снижение выплат и накладных расходов в союзе объясняют как раз результатами успешной борьбы с недобросовестными практиками взыскания убытков со страховщиков. Также в РСА указывают на успешную работу института финансового омбудсмена (рассматривает споры по ОСАГО с июня 2019 года до обращения в суд). Эти факторы привели «как к резкому снижению количества судебных разбирательств по спорам в ОСАГО и к разгрузке судов, так и к снижению расходов страховщиков на судебные расходы и штрафы», говорит президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Отметим, что в 2020 году из-за пандемии сократилась аварийность на дорогах — и это тоже может быть причиной снижения судебных выплат страховщиков. По данным ГИБДД, в 2020 году произошло 145 тыс. ДТП с пострадавшими и погибшими — это на 11,7% меньше, чем годом ранее (отдельной статистики по авариям с ущербом по имуществу ГИБДД не ведет). Впрочем, страховщики уверяют, что на деле аварийность сокращалась лишь в апреле 2020-го и только в Москве — где действовали строгие правила самоизоляции и где мало крупных аварий с существенным имущественным ущербом, которые происходят на так называемых красных скоростных трассах.

Кроме того, стоит учесть, что обязательное участие страховщиков в досудебных разбирательствах у финомбудсмена в 2020 году стоило им немалых денег. «Если учесть суммы к выплате автомобилистам по его решениям в 2020 году — порядка 5 млрд руб.,— получится, что страховщики не так уж сильно сэкономили в судах, победив автоюристов»,— говорит собеседник “Ъ” на страховом рынке. В пресс-службе финансового омбудсмена “Ъ” сообщили, что итоги по решениям по ОСАГО в 2020 году пока не подведены.

Татьяна Гришина