Грызлов: Украина подтягивает новые силы к линии соприкосновения в Донбассе

Украина подтягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и средства и постоянно обстреливает территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов. По мнению господина Грызлова, Киев ищет «предлог для военной авантюры».

«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению (сил.— “Ъ”). Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно»,— сказал полпред по итогам очередного заседания группы (цитата по ТАСС).

Борис Грызлов назвал очевидным «выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня». «Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры»,— отметил он.

В начале марта господин Грызлов говорил, что Украина свела к нулю большинство ранее согласованных гарантий безопасности. Тогда он сообщал, что Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.

О ситуации в регионе — в материале “Ъ” «"Мощный шаг" на пути к мимо в Донбассе».