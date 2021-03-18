Кадровый холод

По оценкам нижегородских ­IT-компаний, отрасли не хватает 15 тыс. специалистов, а специальное образование в вузах не соответствует современному уровню развития цифровых технологий. ­Бизнес высоких технологий вынужден за свой счет доучивать новых сотрудников с завышенными ожиданиями по зарплатам. В правительстве области признают проблему и готовы развивать обучающие программы вместе с предпринимателями, обещая привлечь федеральные ресурсы. В свою очередь бизнес готов участвовать в проекте IT-­кластера в исторической части Нижнего Новгорода, который планируется строить по концессии с инвесторами.



Заместитель нижегородского губернатора Егор Поляков в областной Торгово-промышленной палате встретился с предпринимателями, большинство из которых представляли IT-компании. Вопреки затяжной рецессии в экономике отрасль высоких технологий в 2020 году показала рост наряду со строительством, здравоохранением и сельским хозяйством и продолжит расти в будущем, считают в правительстве. Однако ее активное развитие тормозит серьезная нехватка кадров. Сегодня в региональной IT-отрасли работают свыше 33,2 тыс. человек. По оценке международной ассоциации iCluster, нижегородским компаниям не хватает еще 15 тыс. специалистов, а нынешнее высшее образование не отвечает потребностям компаний. «Соискатели приходят как из космоса: их зарплатные ожидания не соответствуют ни их грамотности, ни сегодняшним бизнес-реалиям. Особенно, если компания небольшая или работает прямиком на Запад. Понятно, что эту проблему надо решать увеличением предложения, понятно, что этим озабочены все высшие учебные заведения», — отметил один из выступающих. По словам руководителя компании «Гармония» Анастасии Кузьминой, если крупные компании могут доучить выпускников, то небольшие фирмы несут серьезные затраты, инвестируя в сотрудников. «Нужны курсы переквалификации даже после высшего образования: выпускник получает базу, которая неактуальна уже много лет. Нанимаясь на работу в компанию, он абсолютно ничего не знает. При этом люди, которые учатся сами, получают гораздо больше знаний», — добавила она.

Егор Поляков ответил, что кадровая проблема существует не только в Нижегородской области: по поручению президента до 2024 года в России необходимо подготовить миллион специалистов IT-индустрии и 80 тыс. преподавателей. Ежегодно нижегородские вузы и техникумы выпускают более 4 тыс. сотрудников цифровой сферы, однако их все равно не хватает, поскольку выпускники стремятся за высокими зарплатами в крупные компании, работающие на иностранных заказчиков. «Они понимают, что рынок насыщен спросом и знают себе цену. И компаниям очень тяжело. Мы ведем работу с Минцифры и Минобразования РФ на предмет того, чтобы увеличить контрольные цифры приема на IT-специализации вузов на десятки процентов», — сообщил заместитель губернатора,

В Нижегородской области действует образовательная платформа HiBrain, разработанная ведущими нижегородскими вузами и IT-компаниями региона с учетом реальных потребностей бизнеса. В этом проекте участвуют 16 образовательных площадок со 150 курсами, подготовленными участниками рынка. Также специалистов готовит Центр обучения Orion Innovation (ранее Нижегородский институт информационных технологий). Тем не менее образовательных программ для переподготовки специалистов в регионе все равно не хватает. Власти хотят больше инициатив со стороны IT-индустрии, которая могла бы объединить усилия с Министерством образования РФ в разработке таких программ.

Кроме подготовки специалистов IT-бизнес заинтересован в поддержке государства в продвижении стартапов. Как сообщил руководитель стартап-хаба МТС в Нижнем Новгороде Антон Зюзин, компании представили множество проектов, которые можно внедрить не только в регионе, но и в России и даже в мире, однако они пока не получили широкой известности. Он считает, что необходимо формировать программу по взаимодействию с инновационными проектами на ранней стадии и сформировать реестр интеллектуальных продуктов, которые могут быть внедрены. «Важный момент — сопровождение этой истории. Думаю, мы совместными усилиями можем развивать инновационные решения в регионе», — добавил господин Зюзин. Комментируя его предложение, Егор Поляков назвал поддержку стартапов непростой задачей и отметил, что подобных программ правительство Нижегородской области пока не разработало, но подумать об этом стоит.

Также обсуждался вопрос организации в исторической части Нижнего Новгорода квартала для IT-компаний, предложенного ассоциацией iCluster. Напомним, проект предполагает редевелопмент улицы Ильинской, застроенной старинными купеческими особняками. В iCluster сообщали о перспективе размещения там новых компаний, которым тесно в IT-парке «Анкудиновка». Егор Поляков уточнил, что правительство прорабатывает вопрос концессионного соглашения. «До стройки еще не дошли, но юридическая плоскость и многие аспекты этого проекта уже понятны», — заверил заместитель губернатора, заверив, что в Нижегородской области IT-индустрия точно не обделена вниманием.

Роман Рыскаль