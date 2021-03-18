«Русагро» придержала сою

Введение пошлин на экспорт сырья вынуждает агрохолдинги корректировать планы. Так, группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича решила запустить комбинат «Приморская соя» после ограничений на вывоз этой культуры, хотя еще в 2020 году хотела продать предприятие. Развивать свою переработку планируют и другие участники рынка.

«Русагро» возобновит производство на комбинате «Приморская соя» в Уссурийске, сообщила группа в отчете за 2020 год. Ожидаемая мощность переработки — 60 тыс. тонн сои. При максимальной загрузке на уровне 180 тыс. тонн комбинат может ежегодно выпускать 30 тыс. тонн масла и 140 тыс. тонн шрота. Таким образом, при снижении загрузки втрое объемы производства масла можно оценить в 10 тыс. тонн, а шрота — до 50 тыс. тонн.

«Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича — один из крупнейших производителей сахара, мяса и масложировой продукции. Выручка группы в 2020 году выросла на 15%, до 158,97 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 150%, до 24,29 млрд руб.

Работа «Приморской сои» была приостановлена в 2019 году, а позднее «Русагро» решила продать актив, но наткнулась на противодействие другого совладельца. «Русагро» принадлежит 75% «Приморской сои», остальное у Раисы Логиновой, которую источники “Ъ” связывали с бывшим вице-губернатором Приморского края Юрием Поповым, возглавлявшим комбинат до перехода актива к «Русагро». Так, госпожа Логинова попыталась заблокировать продажу через суд, а структура «Русагро» пыталась признать «Приморскую сою» банкротом (см. “Ъ” от 20 августа и 2 декабря 2020 года). Как следует из картотеки дел, в конце февраля арбитражный суд Приморского края отложил заседание по заявлению Раисы Логиновой по ходатайству сторон для мирного урегулирования спора.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов подтвердил, что запуск «Приморской сои» планируется в апреле, объяснив решение введением пошлины на экспорт культуры. С 1 февраля по 30 июня на вывоз сои действует пошлина в 30%, не менее €165 за тонну. В Минсельхозе рассматривают продление пошлин на масличные и на следующий сезон, с 1 июля. Господин Басов добавил, что спор вокруг «Приморской сои» еще продолжается, а у сторон «пока слишком разные позиции». Связаться с Раисой Логиновой не удалось.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что запуск предприятия позволит обеспечить сбыт урожая сои и компенсировать затраты на выращивание культуры. В 2020 году «Русагро» собрала 282 тыс. тонн соевых бобов. По словам господина Рылько, соевое масло «Русагро» сможет поставлять в Китай, если государство не введет экспортную пошлину и на эту продукцию, а шрот — в центр РФ, получая субсидии на перевозки. По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, с учетом географической близости «Приморской сои» к ключевым азиатским рынкам проблем со сбытом быть не должно.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов добавляет, что часть шрота «Русагро» может поставлять и на свой новый свиноводческий комплекс в Приморье. Общая мощность этого проекта — 75 тыс. тонн свинины в живом весе в год, а начать производство «Русагро» планирует в середине этого года. По подсчетам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, комплекс на 70 тыс. тонн свинины в год потребует около 200 тыс. тонн комбикормов, из которых около 15 тыс. тонн придется на соевый шрот.

Крупнейший производитель подсолнечника — холдинг «Био-тон» — также рассматривает проекты в переработке семечки после введения пошлин на это сырье и может приобрести Саратовский комбинат хлебопродуктов для выпуска муки. Михаил Мальцев предупреждает, что переработка подсолнечника — очень конкурентный рынок, а рентабельность бизнеса не превышает 5%, максимум — 10%, и то только за счет пошлин на сырье.

Анатолий Костырев