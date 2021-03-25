Поддельный заем

Выдача кредита по поддельным документам — распространенный вид мошенничества, и, по мнению экспертов, в ближайшем будущем количество таких правонарушений не уменьшится. А обманутым гражданам придется и впредь доказывать, что они не брали кредитов.

Поднимите мне рейтинг

Злоумышленники нередко берут кредиты, предъявив недействительные документы. «За последние три года количество таких случаев в моей практике заметно выросло. Кредиты в МФО, например, выдают даже по ксерокопии паспорта, присланной по интернету»,— говорит адвокат московской коллегии адвокатов «Норма», партнер Ассоциации юристов Москвы Вадим Кудрявцев.

Официальной статистики, подтверждающей оспаривание записей в кредитных историях, в России не ведется. «Общее количество обращений с оспариванием можем оценить как несколько сотен в месяц»,— заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

У каждого российского гражданина есть кредитная история, в которой фиксируется, сколько кредитов он взял и как их гасил. Персональный кредитный рейтинг (ПКР) — это оценка кредитной истории гражданина, выраженная в баллах (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов). Если в кредитной истории заемщика появляются недостоверные, по его мнению, данные, то они будут временно ухудшать кредитную его историю, снижая количество баллов в рейтинге. «При этом надо понимать, что если кредитная история и ПКР действительно ухудшились в результате действий злоумышленников, то они в любом случае будут исправлены. Это только вопрос времени. В законе 218-ФЗ «О кредитных историях» для этого предусмотрены все необходимые процедуры. Прежде всего процедура оспаривания рейтинга»,— объясняет Алексей Волков.

30-летний Алексей Л., сотрудник столичной страховой компании, прошлым летом не смог купить в рассрочку дорогой телевизор: ему отказали в банке, сославшись на то, что он взял заем в МКК «Скорфин» год назад и до сих пор не погасил его. «Оказалось, что в июле 2020 года я остался должен еще 8050 руб.»,— говорит Алексей Л. Добиваясь решения проблемы, он написал заявление в ОВД «Марьино», Роскомнадзор, Центробанк, Роспотребнадзор, жалобу в МВД Ростова-на-Дону (МФО была зарегистрирована именно там) и в администрацию президента. Однако все организации прислали формальные отписки, и лишь Роскомнадзор прислал фото с изображением Алексея Л., держащего в руках какой-то договор. «По мнению сотрудников этой организации, на фото был именно я в момент заключения злополучного кредитного договора! Я не согласился с этим вопиющим обманом, заплатил за экспертизу фото 15 тыс. руб. специализированной компании. Мне сказали, что это монтаж, о чем я уведомил соответствующие органы, которые не приняли во внимание итоги экспертизы. Мои затраты на признание кредита не моим уже почти вдвое превысили сумму кредита, впрочем, я принципиально не хочу платить: нужно пройти этот путь, добиться справедливости, чтобы знать, как вести себя в этой ситуации, если она повторится»,— говорит Алексей Л.

Паспорт в сети

Люди порой случайно узнают о том, что на них висит денежный заем. Алла Г. спустя шесть лет узнала о том, что в Хоумкредитбанке злоумышленники по ее паспорту взяли около 40 тыс. руб., когда из любопытства сделала запрос в НБКИ о своем рейтинге. «Я уже не помню, насколько тогда понизился мой рейтинг заемщика, меня поразили две вещи: кредит банк выдал злоумышленникам на мой паспорт, который был утерян в августе 2014 года и признан недействительным в день потери. В этой связи в ОВД «Можайское» мне был выдан соответствующий документ-подтверждение. Я показала его в Хоумкредитбанке, и мой долг, конечно, аннулировали, хотя уже собирались передавать его коллекторам: мошенники не выплатили банку чуть более 19 тыс. руб. Повезло, что сознательные попались мошенники: другие бы вовсе платить не стали»,— говорит Алла Г.

«Я изучила отчет НБКИ по своей кредитной истории и выяснила, что некто пытался несколько раз взять кредитные карты на мое имя с 2015 по 2019 год. Сбер отказал этим "заемщикам" дважды, «Открытие», ВТБ, Альфа-банк и Россельхозбанк — по одному разу. Причина отказа заключалась в невыплаченном кредите Хоумкредитбанку. И слава богу, что у меня висел долг, ведь заявку злоумышленники заполняли, предъявив данные уже нового паспорта, который мне выдали взамен утерянного в том же 2014 году. Вопрос, откуда у мошенников, даже если предположить, что другие кредиты пытался взять один и тот же человек, данные моего паспорта, если я его не теряла?» — задает вопрос Алла Г.

Сейчас такой случай маловероятен, говорят эксперты банковского сектора. Банковские сотрудники перед выдачей кредита проверяют паспорт на подлинность. Клиентов просят предъявить паспорт, сверяют фотографию и личную подпись. В случае совершения операции по доверенности просят предъявить еще какой-нибудь документ с фотографией, например водительские права. Также многие банки просят сообщить код подтверждения с сообщения на мобильный телефон или подтверждения операции в приложении на мобильном телефоне. «Сейчас МВД России ведет соответствующую базу, которой пользуются все участники финансового рынка, в ней есть вся необходимая информация. Она размещена на сайте ведомства, так что воспользоваться ею могут все»,— рассказывает председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. В 2014 году такой базы не было.

«Сейчас банки проверяют действенность паспорта не только по этой специальной базе, но и по прописке, по черным спискам, по налоговой базе. В банках действует алгоритм проверки паспортов, во внутренних протоколах банки могут устанавливать более или менее жесткую проверку»,— говорит частный адвокат Дарья Кристаль. Тем не менее количество обращений в банки от злоумышленников растет.

По мнению экспертов, существует четыре варианта утечки личных данных. Потеря паспорта, передача заинтересованным лицам личных данных клиентов работниками компаний, которые по роду деятельности их собирают и хранят (каршеринги, банки, МФО, госуслуги и т. д.) Иногда мошенники взламывают базы данных компаний или облачных хранилищ, где свои личные данные (сканы паспортов всей семьи, номера карточек, файлы с паролями и т. д.) пользователи хранят для удобства и быстрого доступа. Бывает, что мошенники, представляясь сотрудниками крупных компаний или различных ведомств, под разными предлогами выведывают у граждан данные паспортов, номера мобильных телефонов, данные банковских карт и проч., в том числе их фотокопии или селфи с открытым паспортом (зачастую именно такие данные используются МФО для выдачи небольших займов).

«Безусловно, цифровизация в определенной мере поспособствовала тому, что все больше личных данных утекает в сеть. Но вне зависимости от уровня цифровизации на первое место выходит человеческий фактор. Что бы ни делали сотрудники организаций для сохранности данных, какие бы меры ни принимало государство для предотвращения подобных утечек, люди зачастую сами неосознанно сливают данные мошенникам: пользуются незащищенными облачными хранилищами, отправляют фото документов и банковских карт незнакомым людям, передают личные данные по телефону, открывают фишинговые письма»,— констатирует сооснователь и генеральный директор CloudPayments, члена Ассоциации менеджеров России Дмитрий Спиридонов.

Как показывает практика, банки адекватнее ведут себя в отношении клиентов, оказавшихся не по своей вине в числе недобросовестных заемщиков, нежели МФО. «Выдача кредита по недействующему паспорту не красит банк — обычно они быстро решают такие вопросы в пользу заемщиков»,— говорит адвокат Вадим Кудрявцев. Это подтверждает случай, происшедший с Натальей П., которая решила перебраться со съемной квартиры в Обнинске (Калужская область) в собственную квартиру в Москве. «Я никогда не брала кредитов, была уверена, что в конце 2020 года мы с сыном переедем в столицу, квартиру я присмотрела на "Коломенской", думала, дело за малым — получить кредит! Но не тут-то было. Мне отказали, сказав, что я числюсь в должниках сразу нескольких организаций, в частности ОТП-банка и банка "Европа-Кредит", а еще питерского МФО "Финэлемент", у которого уже и лицензии-то не было, было только право собирать долги с таких, как я»,— говорит Наталья П. По ее словам, решить вопрос с банками удалось в досудебном порядке, а с МФО дело длится до сих пор.

«Доказать, что заем брали мошенники, непросто, но возможно. Нужно запросить копию договора, по которому был выдан кредит, и ознакомиться с правилами выдачи займов данной конкретной организацией, а потом обратиться в суд с иском и приложить к нему все имеющиеся доказательства. В этом случае можно доказать, что фактически кредит за пострадавшего получил кто-то другой. Сложнее доказать свою непричастность будет, если клиент отправил селфи с раскрытым паспортом или назвал код из СМС мошенникам сам. Тут нужно подавать заявление в полицию по факту мошенничества»,— говорит Дмитрий Спиридонов.

Обычно суды по таким делам длятся недолго и нередко становятся на сторону заемщиков. «По Москве — всего недели три-четыре, в регионах — не более четырех месяцев. Мои клиенты доказали, что кредиты брали не они: для этого проводили подчерковедческую экспертизу. Мои доверители доказали, что их подписи сильно отличаются от поддельных»,— рассказывает адвокат Дарья Кристаль. «Суд встанет на сторону потребителя, если потребитель докажет, что не осуществлял действий по получению займа: не подписывал заявок на заем, а имеющаяся подпись является поддельной, или паспорт потребителя был утерян до даты заключения договора займа и имеется заявление в полицию, или паспортные данные потребителя не совпадают с данными паспорта, указанного в договоре займа и т. д.»,— говорит адвокат Мадина Сюняева.

Берегите документы

По мнению экспертов, в ближайшем будущем количество мошеннических действий с украденными документами не уменьшится. А обманутым гражданам придется и впредь доказывать, что кредит взят мошенниками. «Так как фактически невозможно отличить обманутого заемщика от заемщика, который заявляет об этом в отношении договора, который им был заключен лично. По данному вопросу судебная практика в части порядка доказывания уже сложилась, считаем, что необходимости каких-либо изменений нет»,— говорит Анатолий Аксаков.

Для противодействия мошенникам вводят новые технологии — например, в тестовом режиме заработал проект цифровых двойников основных документов граждан. «Пока еще у него есть ряд недостатков (нужно доработать ПО, упростить процедуру подключения к проекту компаний и т. д.), но когда он заработает в полную силу, то в значительной мере решит вопрос безопасности хранения документов и подтверждения личности при совершении различных операций»,— уверяет Дмитрий Спиридонов.

«Чтобы избежать кражи паспортных данных, нельзя отправлять копии паспортов и селфи с ними третьим лицам, позволять снимать копию с паспорта без необходимости. Лучше предъявляйте водительские права. Нельзя хранить их в облачных сервисах с низким уровнем защиты. На своих устройствах нужно использовать только лицензионный софт, регулярно обновлять защитные программы. Если человек обнаружил, что его паспортные (или иные) данные оказались скомпрометированы, необходимо сразу сообщить об этом в банк и в правоохранительные органы»,— предупреждает директор департамента противодействия мошенничеству и операционных рисков банка «Хоум Кредит» Светлана Резникова.

«Потребителю следует немедленно обратиться в банк с требованием о признании договора займа недействительным и проведении внутреннего расследования. Обязательно направить заявление в полицию на совершение мошеннических действий, как по месту жительства потребителя, так и по месту нахождения банка. Обратиться в БКИ с запросом о получении выписки по кредитной истории. Делаете запросы — тогда суд с большей долей вероятности встанет на сторону должника»,— заключает Мадина Сюняева. То есть не ждать, когда дело дойдет до суда, а самим требовать аннулирования кредита.

Анна Героева