Курс на прозрачность и цифровизацию Банковское сопровождение контрактов превратилось в востребованную и перспективную услугу в интересах государства и частного бизнеса

Банковское сопровождение изначально задумывалось государством как инструмент для обеспечения прозрачности и контроля за целевым расходованием средств при исполнении государственных контрактов. Сегодня в России сформировался самостоятельный и быстроразвивающийся рынок предоставления данной услуги, а основной объем сопровождаемых контрактов — до 80% — приходится на проекты частных инвесторов. Пандемия коронавируса увеличила востребованность услуги, а курс на цифровизацию упростил обмен информацией между банком и заказчиком, а также существенно расширил рамки применения.

В интересах государства

Первые эксперименты по применению банковского сопровождения стартовали еще в 2009 году. Тогда нескольким крупнейшим российским банкам было поручено обеспечить контроль за реализацией ряда знаковых строек, инициированных по заказу государства. Пилотными проектами стали: строительство объектов на острове Русский к саммиту АТЭС, реконструкция второй сцены Государственного академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге, реконструкция Большого театра в Москве, а также автомагистралей М-4 «Дон» и М-5 «Урал». Эксперимент был признан успешным, и в 2014 году вышло постановление правительства России №963.

Постановление предусматривает два принципиально разных типа банковского сопровождения. Первый тип (банковское сопровождение в виде мониторинга расчетов) — это последующий контроль целевого использования средств на основании данных, предоставляемых банками госзаказчикам в виде выписок о движении средств по специальным счетам. Второй вид, или расширенное банковское сопровождение, заключается в осуществлении банком предварительной экспертизы каждого платежа на соответствие условиям заключенного контракта, в том числе с привлечением строительного контролера в случае такой необходимости.

На начальном этапе банковское сопровождение предусматривалось только для повышения эффективности исполнения госконтрактов. Его основное назначение заключалось в обеспечении контроля за целевым использованием бюджетных средств. Как пояснял тогда генеральный директор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов, статья 35 44-ФЗ о банковском сопровождении контрактов призвана навести порядок в периоде исполнения контракта и установить дополнительный контроль за расходованием средств. При этом критерии контрактов, к которым применимо банковское сопровождение, были установлены на достаточно высоком уровне, например сумма от 10 млрд руб. и более. Объем сделки, с которого банковское сопровождение становилось обязательным, правительство определяло для каждого из уровней бюджетной системы централизованно. Однако на местах власти могли снижать этот порог по своему усмотрению, что предусмотрено постановлением правительства №963.

Несмотря на то что первоначально услуга использовалась исключительно для сопровождения госконтрактов, со временем интерес к ней появился и у коммерческих структур. Как рассказал “Ъ” исполнительный вице-президент Газпромбанка—начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Олег Мельников, преимущества, которые дает заказчику использование банковского сопровождения, стали интересны и частному бизнесу. «Первые "коммерческие" контракты у нас появились уже к концу 2016 года. Генеральные подрядчики, которые привыкли использовать информацию, полученную в ходе банковского сопровождения по государственным контрактам, в своих интересах, попросили сопровождать субподряды и в других проектах»,— рассказал он.

Так, сервис, который изначально был нацелен исключительно на госзаказ, вышел за эти рамки и стал активно развиваться как отдельная услуга для бизнеса. Сегодня, по словам Олега Мельникова, на сопровождение государственных контрактов в портфеле Газпромбанка приходится порядка 20%, остальное — это банковское сопровождение проектов корпоративных клиентов.

Коммерческий подход

На сегодняшний день банковское сопровождение стало отдельным самостоятельным направлением бизнеса — и это конкурентный рынок. Заказчики услуги получают возможность контролировать в своих проектах движение средств и в случае каких-либо проблем — отставания от графика, задержки оплаты от одного подрядчика другому — оперативно реагировать, чтобы исправить ситуацию.

«Банковское сопровождение дает заказчику проекта полное представление об исполнителях по контракту, позволяя, например, исключать компании-посредники, которые не играют явной экономически обоснованной роли. Благодаря банковскому сопровождению есть примеры существенного снижения наценок поставщиков, когда заказчики добивались их уменьшения в размере до 50% от стоимости контракта»,— говорит Олег Мельников.

При реализации крупных инвестиционных проектов также нередко случается, что сам генподрядчик задерживает оплату выполненных работ своим субподрядчикам. В случае, когда проект находится на банковском сопровождении, такие риски значительно снижаются.

Банки за оказание услуги сопровождения контрактов в большинстве случаев не берут плату — открытие и ведение счета, дистанционное банковское обслуживание практически незаметны на фоне расходов по проекту. Кредитные организации используют банковское сопровождение скорее как способ управления собственными кредитными рисками, возможность расширения клиентской базы и увеличения пассивов. «Сегодня знать, что происходит с проектом, который банк кредитует,— это значит знать, что происходит с подрядчиками, чтобы оперативно управлять рисками и предпринимать действия, направленные на их минимизацию»,— уверен Олег Мельников.

Новые вызовы

Особенно актуальным стало банковское сопровождение контрактов в период пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. «На своем портфеле мы видим, что востребованность банковского сопровождения стремительно растет среди корпоративных клиентов. Крупнейшие компании переводят на банковское сопровождение свои инвестиционные программы»,— говорит Олег Мельников. Когда экономика входит в зону турбулентности, возникают повышенные риски неисполнения контрактных обязательств. Происходит мобилизация всех ресурсов, потому что те производственные и финансовые цепочки, которые в спокойное время кажутся абсолютно надежными, могут быть нарушены или разорваны. Подрядчики сталкиваются с сокращением объемов заказов, снижением доходности новых контрактов, терпят убытки, а на покрытие возникающих обязательств направляют деньги от новых заказов. Таким образом, выделенное финансирование работает не в инвестиционном проекте, а направляется на покрытие прошлых обязательств и убытков подрядчика, возникает риск неисполнения контракта, что способно поставить под удар весь проект.

«Инициаторы проектов ищут механизмы защиты инвестиций и обращаются к банковскому сопровождению контрактов как к инструменту управления рисками, который, безусловно, принесет им пользу и в стабильное время»,— уверен Олег Мельников. Помимо своей основной функции — контроля за целевым использованием средств — банковское сопровождение обеспечивает формирование массива информации, аналитики и материалов, благодаря которым можно в короткий срок повести финансовый аудит и продолжить реализацию инвестиционного проекта даже при смене генподрядчика либо при изменении структуры бенефициаров проекта.

Важную роль в развитии сервисов банковского сопровождения контрактов сыграл тренд на цифровизацию. Он удачно совпал с расширением практики применения этой услуги, поскольку банковское сопровождение включает в себя основные составляющие цифровой экономики — это внедрение цифровых платформ для работы бизнеса, использование преимущественно электронных технологий в коммуникациях с клиентами, что приводит к существенному ускорению взаимодействия между предприятиями, органами власти и кредитными учреждениями.

Так, Газпромбанк в 2020 году предложил своим клиентам новый сервис «Интерактивная отчетность», который позволяет на ранних этапах выявлять проблемы при исполнении проекта и получать информацию в режиме реального времени. «Например, подрядчик выполнил работы, но не получил деньги. Благодаря интерактивной отчетности заказчик в режиме онлайн видит, на каком этапе, на счетах какой компании возникла задержка во взаиморасчетах между исполнителями, и может оперативно повлиять на решение этой проблемы»,— поясняет Олег Мельников. Сервис можно использовать и для управления собственной ликвидностью, если выданные раньше времени избыточные авансы отвлекают средства заказчика.

Кроме того, подобный цифровой сервис упрощает и ускоряет работу с отчетами и для банка, и для клиента. «Всего несколько лет назад отчет для одного из крупных заказчиков был похож на Большую Советскую энциклопедию. Даже была такая шутка: "Толщина этого отчета защищает его от прочтения". Как раз тогда мы и задумались о создании сервиса, который позволял бы нашим заказчикам на своем рабочем месте или с мобильного устройства проанализировать, что происходит в проекте в режиме реального времени»,— рассказал Олег Мельников. Мобильное приложение банк планирует запустить в начале третьего квартала этого года.

Развитие сервиса банковского сопровождения контрактов, использование в нем современных технологий, цифровизация взаимодействия с клиентами существенно раздвинули рамки его применения. Сегодня эта услуга востребована не только в строительных проектах. Банковское сопровождение применяется и при поставках материально-технических ресурсов, и в разного рода субсидиях. Все чаще заказчики используют банковское сопровождение в качестве альтернативы банковским гарантиям.

В феврале Газпромбанк заключил соглашение с фондом «Сколково» о банковском сопровождении грантов, выданных на реализацию проектов внедрения российских цифровых технологий. Соглашение рассчитано на период до 2024 года, а общий объем грантов, которые могут быть выделены на эти цели, может достигать 5 млрд руб. «Заключенный договор является одним из первых подобных проектов взаимовыгодного сотрудничества банка и институтов развития, что позволит значительно расширить область применения банковского сопровождения и привлечь новых клиентов для увеличения присутствия банка в проектах, связанных с инновационными решениями и цифровыми технологиями»,— комментировал тогда Олег Мельников.

Стоит отметить, что сегодня банковское сопровождение не только существенно расширило границы своего применения в России, но и буквально вышло на международный уровень. На сегодняшний день Газпромбанк предлагает эту услугу для компаний, которые реализуют свои проекты в Азербайджане, Белоруссии и Сербии, и планирует активно развивать трансграничное направление.

«В какой-то момент стало очевидным, что потребность наших крупных заказчиков в оказании услуги на территории других государств растет, что стимулировало нас к развитию нового направления бизнеса. Особенностью трансграничного банковского сопровождения является привлечение локального партнера в качестве расчетного банка, при этом мы предоставляем клиентам полный набор сервисов банковского сопровождения, как и на территории России»,— сказал Олег Мельников.

Таким образом, банковское сопровождение контрактов, когда-то внедренное государством для контроля расходования бюджетных средств, оказалось настолько удачной услугой, что получило не только широкое распространение у бизнеса внутри страны, но даже вышло за ее пределы. А развитие цифровых технологий обещает сделать этот сервис еще более востребованным в самых разных сферах экономики.

Максим Буйлов