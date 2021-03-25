Новикомбанк сдал стресс-тест

В феврале текущего года опубликован рейтинг авторитетного международного журнала The Banker, посвященный результатам работы 50 крупнейших банков России. Согласно данным рейтинга, опорный банк российской промышленности Новикомбанк (входит в госкорпорацию «Ростех») стал лидером среди отечественных кредитных организаций по показателю операционной эффективности. Несмотря на сложности, вызванные пандемией и нестабильностью в экономике, Новикомбанк смог выполнить все поставленные задачи и обеспечить финансирование десятков проектов, направленных на достижение национальных целей развития.

Эффективный лидер

Новикомбанк занял первое место по операционной эффективности в рейтинге «Топ-50 российских банков», подготовленном британским изданием The Banker, специализирующимся на международных финансах. «Рейтинг 50 лучших российских банков дает актуальную информацию о состоянии здоровья ведущих кредитных организаций страны. До начала пандемии COVID-19 большинство банков использовали годы устойчивого экономического роста для укрепления балансов и улучшения качества активов. Текущий рейтинг показывает, что банковская система по большей части выглядит сильнее и здоровее, чем когда-либо за последние годы»,— отмечают авторы рейтинга.

По показателю «качество активов» Новикомбанк занимает шестое место среди российских банков, по темпам роста активов — седьмое место. Такие высокие позиции в рейтинге The Banker — результат того, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась мировая экономика и российский банковский сектор, Новикомбанк принял стратегически верное решение не снижать темпы кредитования и продолжать обеспечивать бесперебойной поддержкой отечественные предприятия, работающие над выполнением национальных проектов.

«Безусловно, такое решение — это огромная ответственность для нас, ведь все мы в 2020 году жили в ситуации тотальной неопределенности: никто не мог предсказать, когда закончится локдаун, насколько серьезными будут его последствия для экономики и отдельных предприятий,— объясняет председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.— В этой ситуации многие банки опасались кредитовать, предпочитая занять выжидательную позицию. Однако у нас особая миссия и особый статус: Новикомбанк — опорный банк российской промышленности, ключевой центр финансирования „Ростеха". Высокая операционная эффективность позволяет нам стабильно удерживать на минимальном уровне процентные ставки при кредитовании предприятий, что является важнейшим направлением нашей деятельности. С большинством из наших партнеров мы сотрудничаем многие годы и не имеем морального права поставить финансирование на стоп, ведь это значило бы заморозить реализацию важнейших для отечественной экономики проектов в области здравоохранения, цифровых технологий, авиастроения, машиностроения и многих других».

В результате, несмотря на все сложности, Новикомбанк получил рекордную прибыль за свою историю — 10,9 млрд руб. по РСБУ (с учетом СПОД), что на 8,5% выше результата 2019 года. Чистый процентный доход банка превысил 17 млрд руб. Показатель рентабельности собственных средств составил 17,8% при среднерыночном 6,2%.

Таким образом, Новикомбанк подтвердил правильность выбранной бизнес-модели — быть опорным банком промышленности, предоставлять предприятиям финансирование на оптимальных для них условиях, интегрируя в них меры государственной поддержки. «Кризис, с которым мы все столкнулись в 2020 году и последствия которого видим до сих пор,— это проверка на прочность,— считает Елена Георгиева.— Очевидно, что показывать хорошие результаты на растущем рынке могут многие — гораздо труднее зарабатывать прибыль, когда все падает. А Новикомбанк не просто заработал большую прибыль, он улучшил свой собственный результат в сравнении с гораздо более благополучным 2019 годом. При этом заработанная банком прибыль в рамках бизнес-модели реинвестируется с соответствующим мультипликатором в финансирование промышленности без осуществления непрофильных расходов. Мы именно банк для поддержки промышленности».

Новикомбанк участвует в финансировании ключевых национальных проектов, направляет средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ, поддерживает инициативы по достижению национальных целей развития. Банк не только предоставляет предприятиям средства для проведения научных исследований, разработки перспективных и инновационных решений, модернизации производства, но и открывает доступ ко всем инструментам государственной поддержки, сотрудничая с профильными органами власти: Минэкономразвития России, Минпромторгом России, институтами развития, такими как ФРП, ВЭБ.РФ, РЭЦ, Корпорацией МСП и другими.

По итогам 2020 года активы Новикомбанка выросли на 18,8%, до 597 млрд руб. Основным драйвером роста стало кредитование предприятий целевого сегмента высокотехнологичных отраслей промышленности, включая проекты диверсификации. Объем кредитного портфеля банка (в том числе МБК) вырос на 17,7% — до 466,8 млрд руб., что превышает средний темп роста по банковской системе в целом (14,4%).

Возможность наращивать кредитование более высокими темпами, чем рынок в целом, в первую очередь связана с тем, что банк хорошо понимает специфику предприятий, которые кредитует. Его роль — не только предоставлять финансирование, но и предлагать самые выгодные для предприятий инструменты — иными словами, «персонифицированные финансовые решения». Новикомбанк обладает широкой продуктовой линейкой — от факторинга до синдицированного кредитования — и предлагает продукты, оптимальные в конкретных условиях и для поставленных задач, используя все имеющиеся возможности: от бридж-кредитов до долгосрочных инструментов финансирования с мерами государственной поддержки.

Не кредитованием единым

При этом Новикомбанк постоянно находится в диалоге с Банком России, Министерством промышленности и торговли и Министерством экономического развития Российской Федерации для разработки и развития наилучших инструментов поддержки. Принимая активное участие в работе Союза машиностроителей России, Новикомбанк содействует формированию механизмов активной государственной политики по модернизации и развитию российского промышленного производства.

Опыт банка позволяет регулярно выдвигать собственные предложения по тонкой настройке, масштабированию, адаптации к меняющимся условиям и новым вызовам существующих и внедрению новых мер господдержки. Так, в дополнение к действующим мерам по стимулированию инвестиций Новикомбанк выдвинул инициативу по разработке механизма гарантированного заказа на высокотехнологичную продукцию, производимую организациями ОПК. Запуск данного механизма сможет стать драйвером инвестиционной активности в сегменте производства гражданской продукции и окажет содействие достижению установленных целей диверсификации предприятий, уверены в Новикомбанке. Данная инициатива уже получила поддержку со стороны заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, таких крупнейших корпораций, как «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом». «Сейчас находимся в конструктивном созидательном диалоге с Минпромторгом России по формату реализации механизма гарантированного заказа»,— сообщили в Новикомбанке.

Напомним, что задача по увеличению выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения была поставлена президентом Владимиром Путиным в 2016 году в послании Федеральному собранию. Доля такой продукции в общем объеме производства соответствующих предприятий должна к 2020 году составить 17%, к 2025 году — 30%, а к 2030 году — до 50%.

Суть предлагаемого механизма состоит в том, чтобы обеспечить заказ на гражданскую продукцию со стороны государства, государственных корпораций и естественных монополий на период полной окупаемости проекта в обмен на инвестиции в основное производство со стороны промышленных предприятий. Это должен быть юридически значимый контракт, по которому одна сторона принимает на себя обязательство вложить необходимые средства в модернизацию или создание нового производства и произвести продукцию с заранее заявленными характеристиками в требуемые сроки, а другая — обязуется такую продукцию приобрести в определенные сроки, в необходимом объеме и по установленной контрактом цене. «Применение механизма не требует дополнительных инвестиций со стороны государства, поскольку средства уже заложены для национальных проектов. Это окажет мультипликативный эффект для всей экономики, ведь при инвестициях в создание высокотехнологичной продукции внутри страны каждый вложенный сегодня рубль вернется в многократном размере в 2030 году через создание рабочих мест, уплату налогов, увеличение ВВП, повышение производительности труда»,— уточняет Елена Георгиева.

Розничная активность

Статус Новикомбанка как ключевого центра финансирования предприятий «Ростеха» означает не только поддержку корпоративных заемщиков и их проектов, но и обеспечение льготными продуктами сотрудников этих предприятий. Специально для них Новикомбанк разработал социально-платежную карту с внушительным списком разнообразных бонусов и привилегий. Этот флагманский продукт в розничной линейке банка является уникальным инструментом поддержки рабочих, которые трудятся на предприятиях Корпорации (600 тыс. сотрудников в 60 регионах страны).

«У проекта нет аналогов, так как мы соединили технологичный банковский сервис с разнообразными социальными программами, которые реализуются в контуре "Ростеха". Это многофункциональное решение используется и для начисления зарплаты, и как платежный инструмент, и для реализации социальных бонусов и привилегий»,— говорит Елена Георгиева.

Так, социально-платежная карта используется для реализации корпоративных программ на предприятиях Госкорпорации «Ростех»: медицинское, санаторно-курортное обслуживание, негосударственное пенсионное обеспечение. Отдельно стоит отметить жилищную программу, которую Корпорация реализует совместно с Новикомбанком. Суть ее в том, что работодатель компенсирует проценты или первоначальный взнос на ипотеку. Новикомбанк со своей стороны предоставляет максимально льготные условия кредитования как в части процентных ставок, так и в части требований к заемщикам.

Держатели карт также имеют доступ к линейке розничных продуктов Новикомбанка с максимально выгодными условиями. Так, они могут получить потребительский кредит по ставке от 10,4% годовых, ипотечный кредит на приобретение квартиры от 5,85% годовых, кредит на образование от 10,8% годовых, рефинансировать ипотеку под 7,8% годовых.

Карта позволяет использовать большое количество различных сервисов и возможностей, не платя за них. Владельцу предоставляется доступ сразу к четырем кэшбэк-программам, действует и программа «Бонусы», подключив которую клиенты могут получать вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок, оплаченных картами банка.

Работая над повышением доступности финансовых услуг в регионах, Новикомбанк последовательно расширяет присутствие в городах, где работают предприятия «Ростеха». В 2020 году было открыто десять новых точек: филиал в Новосибирске, офисы в Уфе, Воронеже, Нижнем Тагиле, Пензе, Арсеньеве, Кумертау, Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэ, Иркутске.

Благодаря привлекательным условиям по финансовым продуктам и, как следствие, увеличению числа клиентов—держателей карт, Новикомбанк за 2020 год показал впечатляющие темпы роста по всем направлениям розничного бизнеса. Так, в 2020 году рост розничного кредитного портфеля составил 86%. Ипотечный портфель банка вырос более чем в 2,2 раза, объем привлеченных средств физических лиц увеличился на 28,9%, а объем эмиссии социально-платежных карт — на 55,5%. По итогам года общее количество карт достигло 350 тыс. штук.

В 2020 году Новикомбанк стал лауреатом ежегодной премии Retail Finance Awards, одной из самых значимых российских наград в области развития розничных финансов.

Высокие рейтинги

Все рейтинговые агентства в 2020 году дали положительную оценку работе Новикомбанка. Так, рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило прогноз по рейтингу банка до «позитивного». Решение об изменении прогноза связано с расширением масштабов бизнеса банка при поддержании высоких показателей прибыльности. Рейтинговое агентство Moody`s подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг банка на уровне Ва3 со стабильным прогнозом. Высокие рейтинги Новикомбанка обусловлены устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности, а также значительным уровнем достаточности капитала.

В конце 2020 года агентство АКРА подтвердило Новикомбанку кредитный рейтинг на уровне A(RU), прогноз «стабильный». «Кредитный рейтинг АО "АКБ «Новикомбанк»" обусловлен устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также адекватным уровнем достаточности капитала. Портфель ценных бумаг в настоящее время на балансе банка практически отсутствует, а контрагенты по размещаемым межбанковским кредитам в основном характеризуются хорошим качеством. Рыночный и операционный риски находятся на приемлемых уровнях»,— сообщается в отчете АКРА.

Таким образом, даже в очень сложных условиях Новикомбанк выполняет свою основную задачу: обеспечивает финансовые потребности высокотехнологичных предприятий Госкорпорации «Ростех», помогая им реализовывать важнейшие проекты в области авиа- и вертолетостроения, высокоточного приборостроения, здравоохранения и других приоритетных отраслей.

Среди самых значимых проектов в кредитном портфеле Новикомбанка — финансирование производства гражданского самолета нового поколения МС-21, многоцелевого вертолета «Ансат», турбовентиляторного двигателя ПД-14, многоцелевого самолета-амфибии Бе-200, финансирование работ по созданию и передаче заказчику энергетического блока «Академик Ломоносов» для плавучей атомной электростанции, строительство перинатальных центров. В дальнейшем количество таких проектов будет только расти.

Ольга Иванова