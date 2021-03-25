«Люди распробовали альтернативные вкладам инструменты, и этот тренд уже не развернуть» Зачем продуктовая линейка, запускаемая крупнейшим банком страны в 2021 году, будет исключительно цифровой

О новых продуктах, искусственном интеллекте и амбициях на рынке автострахования в интервью “Ъ” рассказывает член правления, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

— По итогам 2020 года общее число частных инвесторов в стране выросло до 9,9 млн человек — это рекорд. С чем связан рост интереса к инвестициям?

— Ответ очевиден: снижение ставок по вкладам. Есть многократно проверенный на различных рынках бенчмарк: как только среднерыночная ставка по вкладам снижается до 3,5%, люди начинают искать альтернативы. Мы сейчас находимся как раз рядом с этим значением. Рост интереса к инвестициям мы видим на клиентской базе Сбера: число клиентов, открывших инвестиционные продукты блока «Управление благосостоянием», в 2020 году выросло на 74%.

— А если ЦБ возьмет курс на повышение учетной ставки?

— Возможное повышение учетной ставки и, соответственно, ставок по вкладам кардинально ситуацию не изменит. Люди распробовали альтернативные вкладам инструменты сохранения и преумножения средств, и этот тренд уже не развернуть.

— Какие инвестиционные инструменты для частных лиц сейчас наиболее востребованы?

— По итогам прошлого года — паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Это простой и прозрачный инструмент с понятным способом формирования доходности. У нас самый большой объем ПИФов (открытых и биржевых) на рынке: 216 млрд руб. С прошлого года активно растет спрос на биржевые ПИФы (БПИФ): их объем увеличился с 12,2 млрд до 53,7 млрд руб.

При этом, я уверена, потенциал БПИФов еще полностью не раскрыт. Рост интереса к инструментам пассивного инвестирования — не только российский, но и общемировой тренд.

Следующий по популярности инвестиционный инструмент — доверительное управление. Это более сложный продукт, порог входа в него выше, поэтому его доля в нашем портфеле меньше, чем ПИФов. Растет интерес и к валютному доверительному управлению, поскольку ставки по валютным вкладам остаются очень низкими.

— По итогам 2020 года суммарные сборы «Сбербанк страхование жизни» упали на 30,8%, причем самое большое падение показало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Планируете ли его возрождать?

— Снижение объемов ИСЖ — наше осознанное решение. Это не продукт естественного спроса, и подходит он далеко не всем. Но мы продолжим его развивать, поскольку длинное инвестиционное страхование — хорошая история. С начала года мы наблюдаем рост интереса к ИСЖ — даже притом, что это не самый высокодоходный инвестиционный продукт на рынке. Сейчас мы ждем финальных указаний от ЦБ о том, кому и с какими ограничениями будет доступно ИСЖ, и параллельно готовим целую серию инвестиционных и накопительных страховых программ. Мы пристально следим за клиентской доходностью, потому что даже по таким продуктам она должна быть не хуже, чем по вкладам.

— Давайте перейдем к теме пенсионных накоплений. Возможности по управлению пенсионными средствами сейчас сильно ограничены — как в таких условиях сформировать качественный пенсионный план?

— Мы поддерживаем инициативу регулятора по введению гарантированного пенсионного плана (ГПП) как возможного плавного отказа от накопительной части пенсии и перевода ее в негосударственную пенсию. Мы рассчитываем, что законодательство о ГПП будет принято в ближайшее время. Но и в действующей парадигме у нас, конечно, есть инструменты для самостоятельного формирования будущей пенсии, и мы наблюдаем взрывной рост интереса к этим программам.

Индивидуальный пенсионный план (ИПП), который мы запустили два года назад, сейчас показывает экспоненциальный рост как в цифровых, так и в физических каналах продаж.

Мы создаем в «СберБанк Онлайн» пенсионную витрину, где каждый сможет увидеть размер своей будущей государственной пенсии и, если захочет ее увеличить, подключить себе ИПП.

Рассчитываем, что наша витрина подтолкнет людей к долгосрочным пенсионным накоплениям, ведь сейчас средства чаще направляются в короткие инструменты: планировать на 15–30 лет вперед люди пока не привыкли.

— Когда произойдет перелом и мы начнем планировать в долгую?

— У меня нет готового ответа на этот вопрос. Наша задача — помочь: научить грамотно обращаться с финансами, вовремя подсказать, стимулировать разумное потребление. Для этого мы развиваем сервисы управления личными финансами — нативные и правильно встроенные в клиентский путь, когда от пользователя не требуется никаких усилий, потому что все уже сделано за него.

Такие сервисы помогают понять, на что тратятся деньги и в каком размере, установить персональный бюджет, чтобы не тратить лишнего, сформулировать личные цели и накопить на них в комфортные сроки.

Эти сервисы уже очень популярны у наших клиентов. Количество активных ежемесячных пользователей составляет 17 млн — это немало даже на фоне общего числа активных пользователей «СберБанк Онлайн» в 66 млн человек. Естественные сервисы управления финансами — с элементами дисциплины, мотивации, социализации — это общемировой тренд. И это часть нашей стратегии на рынке массовых инвестиций.

— Вы говорили, что на рынке сейчас нет универсального решения для управления личными финансами и ваша цель — такое решение создать. Каким оно будет и когда мы сможем его увидеть?

— Универсальное решение должно охватывать весь спектр управления финансовым потоком. Это анализ финансов, помощь в оптимизации расходов и правильном распределении свободных средств в накопления и инвестиции: часть на то, чтобы заработать, часть — чтобы сохранить, часть — на пенсию. Далее по мере роста капитала решение должно оказывать помощь в преумножении средств и так далее. Такие услуги по отдельности уже представлены, особенно на западных рынках. Все крупнейшие банки этим занимаются, плюс появляется много новых финтех-проектов. Есть подобные решения и в России, но чтобы все услуги были в одном месте — такого пока нет. И мы эту платформу создаем. Многое из перечисленного уже реализовано, а весь функционал будет доступен до конца 2023 года.

— В Стратегии 2023 указано, что вы делаете ставку на сотрудничество с другими участниками экосистемы Сбера. Экосистема постоянно растет, появляются новые участники. Есть ли направления, которые пока не охвачены экосистемой, но вам были бы полезны для сотрудничества? Чего не хватает?

— Учитывая, что Группа Сбер идет в е-commerce, перед нами открывается такое поле для фантазии, что сложно сказать, чего еще нам не хватает. Страхование комплементарно ко всему, что есть в экосистеме. Во многие проекты мы уже встроены, но, чтобы охватить все, нам еще работать и работать.

— Какие новые цифровые продукты планируете в 2021 году?

— Все продукты, которые мы запустим в 2021 году, будут цифровыми. Если говорить о новых продуктах, то в этом году наша основная история — автострахование и ДМС.

— Рынок автострахования новый для Сбера, но родной для конкурентов. Когда получите лицензию, что сможете предложить клиентам, чтобы они купили полис ОСАГО в Сбере? Или рассчитываете на силу бренда?

— Бренд Сбера на страховом рынке пока не такой сильный, как на банковском, но мы работаем над этим. Собственную лицензию на ОСАГО мы рассчитываем получить до конца года, но наш маркетплейс по автострахованию, в котором сейчас присутствуют 12 крупных страховых компаний, сохранится и после этого. Также в ближайшее время выведем ОСАГО во всю сеть отделений Сбербанка.

Что мы точно сделаем на своей лицензии — это полностью цифровое ОСАГО. Я имею в виду не только оформление полиса (этим сейчас никого не удивишь), но и все, что происходит потом, включая урегулирование убытков. По цене в ОСАГО выделиться сложно, поэтому будем конкурировать сервисом, создавая лучший клиентский опыт.

— Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам. Как оцениваете эту инициативу?

— Рынок не смог самостоятельно найти баланс того, в каком объеме и виде неподготовленным инвесторам продаются сложные структурные продукты, поэтому вмешался регулятор. Запрет как таковой мы не поддерживаем, но правила и ограничения нужны. Если вчерашний вкладчик оформит сегодня инвестиционный продукт, в котором не разбирается, и в итоге останется разочарованным, больше на этот рынок он не вернется.

С начала года мы ввели паспорта СберКИИД для структурных финансовых инструментов и постепенно распространяем эту практику на другие инвестиционные продукты: паевые фонды, продукты с доверительным управлением, инвестиционное страхование жизни. В паспортах мы будем раскрывать все ключевые характеристики продуктов: комиссии, уровень риска, потенциальную доходность при различных сценариях. Клиенты смогут не только оценить продукты с точки зрения ожидаемой доходности и уровня риска, но и сравнить их друг с другом. В этом и заключается основная задача паспортов продуктов — помочь клиенту по понятным, единым метрикам выбрать оптимальный для себя продукт из всего многообразия вариантов, которое сейчас предлагает рынок. Со второго квартала паспорта будут доступны во всех каналах.

— В какие процессы вы уже внедрили искусственный интеллект?

— У нас уже много всего, что связано с искусственным интеллектом. Мы используем модели машинного обучения, прогнозируя траты клиентов. Скоро начнем давать рекомендации по оптимизации расходов, планированию бюджета, достижению финансовых целей. Начали переводить консультационные сценарии на голосовых помощников в «СберБанк Онлайн». В этом году голосовые ассистенты начнут работать не только с консультационными сценариями — мы переведем в голос и активные операции. Человек сможет спросить: «Сколько у меня денег?», «Сколько я вчера потратил?», «Когда заканчивается договор страхования?».

В этом году заработает страховой конвейер — аналог кредитной фабрики для страхового бизнеса. Конвейер позволит оперативно принимать решения по заявкам на страхование и предлагать клиентам индивидуальные обоснованные тарифы.





Также работаем над внедрением компьютерного зрения в рисковом страховании. Расчет и урегулирование убытков по фотографии — мечта любого страховщика.

В 2020 году мы внедрили искусственный интеллект примерно в четверть наших процессов, в этом году увеличим покрытие вдвое. Задача до конца 2023 года — внедрить AI во все процессы блока.

Записала Мария Рыбакова