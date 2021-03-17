Недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%

На неделе с 10 по 15 марта инфляция замедлилась до 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. До этого она пять недель сохранялась на уровне 0,2%. С начала марта инфляция составила 0,3%, с начала года — 1,8%.

Выросли цены на баранину (+2,3%), говядину (+0,8%), мясо кур (+1,6%), сахар-песок (+0,4%), молоко пастеризованное (+0,5%), подсолнечное масло (+0,2%). Подорожали спички (+0,6%), пеленки для новорожденных (+0,5%), туалетное мыло и сухие корма для домашних животных (+0,3%), а также другие группы товаров. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%.

Снизились цены на сметану и пшено (–0,4%), муку пшеничную (–0,3%), масло сливочное, консервы мясные (–0,2%), огурцы (–6,6%), помидоры (–2,1%) и другое.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Мониторингом и оценкой ситуации будут заниматься Минэкономики вместе с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. За конкретные товары будут отвечать профильные органы.

О мониторинге цен на продукты — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».