Французский регулятор проверяет Clubhouse на возможные нарушения норм конфиденциальности

Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) Франции сообщила сегодня, 17 марта, что она начала расследование в отношении голосовой соцсети Clubhouse. Регулятор проверяет ее на возможные нарушения европейских правил о конфиденциальности. Расследование начато в ответ на петицию, авторы которой заявили о «возможных нарушениях в приложении Clubhouse с точки зрения конфиденциальности».

В CNIL отметили, что пока не ясно, как Clubhouse и запустившая ее американская компания Alpha Exploration, у которой нет юридического лица внутри ЕС, используют данные пользователей и насколько соблюдают нормы по безопасности этих данных. Регулятор также проверит, распространяется ли на деятельность соцсети введенный в 2018 году Общий регламент ЕС о защите данных (GDPR), ужесточивший правила о конфиденциальности и отслеживании данных пользователей.

Ранее деятельность Clubhouse уже привлекла внимание одного из германских регуляторов. В феврале гамбургское управление по защите данных запросило у создателей соцсети информацию о том, как они защищают данные европейских пользователей.

Яна Рождественская