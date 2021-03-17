Сегодня заксобрание Иркутской области 26 голосами за и 15 против приняло поправки о трехдневном голосовании к избирательному законодательству региона. Фракция КПРФ выступила против законопроекта и требовала поименного голосования. Депутаты от «Единой России», однако, настояли, чтобы голосование было тайным. Юристы аппарата заксобрания и представитель прокуратуры даже пригрозили депутатам роспуском, если поправки, приводящие местные законы в соответствие с федеральными, не будут приняты. В тот же день от депутатского мандата отказался влиятельный региональный политик, бывший председатель правительства региона и трижды вице-губернатор Александр Битаров.

Заксобрание Иркутской области в среду приняло во втором (окончательном) чтении пакет поправок к региональному избирательному законодательству, предусматривающих введение в регионе трехдневного голосования. Напомним, что в первом чтении законопроект прошел только со второй попытки. Против выступили депутаты от КПРФ. При первом голосовании законопроект набрал на один голос меньше необходимых 23. Однако депутат Олег Попов (ЛДПР) потребовал провести переголосование, заявив, что его голос не был учтен электронной системой. При повторном голосовании законопроект получил 25 голосов. К началу обсуждения законопроекта во втором чтении депутаты от КПРФ потребовали провести поименное голосование, чтобы предотвратить подобную ситуацию. ЕР, в свою очередь, потребовала сделать голосование тайным.

В Иркутском областном заксобрании ни у одной партии нет большинства. КПРФ контролирует 19 мест из 45, ЕР — 17, ЛДПР — 4, «Гражданская платформа» — 3, «Справедливая Россия» — 2.

После недолгой дискуссии заместитель руководителя аппарата заксобрания Алексей Петров напомнил депутатам, что по регламенту в случае спора тайное голосование имеет приоритет над поименным.

Выступив против принятия поправок, коммунист Сергей Бренюк заявил: «70% не участвуют в выборах, потому что не доверяют избирательному процессу. Если примем этот закон, таких станет 85%». Депутат от ЕР Виталий Перетолчин на это заявил, что трехдневное электронное голосование нравится молодому поколению. Глава иркутского облизбиркома Илья Дмитриев отметил, что трехдневное голосование в период пандемии дало возможность развести потоки избирателей и избежать «столпотворения» на участках.

Следом выступила старший советник прокурора области Ольга Борисова. Она напомнила депутатам, что срок принятия законопроекта был сорван, прокуратура уже обращалась с представлением исправить упущение и, если он не будет принят, прокуратура обратится в суд с требованием признания областного закона противоречащим федеральному законодательству. Юрист аппарата заксобрания Алексей Петров заявил депутатам, что «речь идет о перспективе роспуска» собрания: «Каких-то альтернативных санкций не предусматривается». В итоге 26 депутатов поддержали законопроект, против были только 15.

В завершение сессии досрочно сложил полномочия депутат заксобрания от «Гражданской платформы», председатель совета директоров ФСК «Новый город» Александр Битаров.

В переданном в заксобрание заявлении он отказался от мандата «в связи с занятостью по основному месту работы».

Напомним, ранее источники “Ъ” называли господина Битарова влиятельной политической фигурой в области. Господин Битаров избирался в заксобрание региона пять раз, трижды был вице-губернатором при разных руководителях, успел поработать региональным секретарем «Единой России», а при прошлом губернаторе области коммунисте Сергее Левченко возглавлял областное правительство. На выборах главы региона прошлого года он поддержал действующего губернатора Игоря Кобзева.

Екатерина Еременко, Иркутск