Видео без фильтров

Джессика Альба, Хейли Бибер, Карли Клосс — «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о звездах со своими YouTube-каналами и сайтами, посвященными красоте.

Хейли Бибер

Только в феврале модель наконец подтвердила, что регистрирует товарный знак своего бьюти-бренда, а уже в середине марта запустила YouTube-канал Hailey Rhode Bieber. В день запуска на канале вышло сразу три видео: короткая видеопрезентация, ролик про уход за кожей и первое интервью из серии «Кто в моей ванной?», гостьей которого стала Кендалл Дженнер. Вместе девушки готовили традиционное американское блюдо Mac and Cheese и вспоминали, как познакомились.

Гвинет Пэлтроу

Трудно представить кого-то более вовлеченного в индустрию красоты из звезд, кроме Гвинет Пэлтроу. Актриса создала свое лайфстал-медиа Goop больше десяти лет назад, параллельно снимаясь в «Мстителях» и других фильмах. На протяжении этого времени продукция и статьи Goop регулярно становятся предметами для обсуждений: то энергетические спреи от вампиров, то кофейные клизмы и свечи с запахом вагины.

На своем YouTube-канале Гвинет выпускает интервью как с другими звездами, так и с адептами ЗОЖ, кулинарные мастер-классы и рассказывает об уходе за кожей.

Джессика Альба

Актриса стала редко сниматься в кино после рождения дочери в 2008 году. Спустя несколько лет это и вдохновило ее на создание безопасного бренда для всей семьи The Honest Beauty. Сегодня в ассортименте компании есть все: от бытовой химии до детского питания.

За эти годы актриса увлеклась темой «натуральных» составов и завела YouTube-канал, где делится полезными рецептами, дает советы по уходу за кожей и выкладывает записи тренировок. В самом начале пандемии Альба даже выложила видео, на котором стрижет саму себя.

Карли Клосс

Модель ведет YouTube-канал Klossy уже больше пяти лет. Самые просматриваемые видео — подготовка к Met Gala, бекстейджи с показов, тренировки и рецепты, хотя весомую часть контента занимают тьюториалы по макияжу. Сложные ролики, например создание образа на Хеллоуин, модель записывает вместе с визажистами, а что-то более будничное Карли делает сама. Не исключено, что в ближайшее время будут появляться видео про уход за ребенком — на днях модель стала мамой.

Наоми Кэмпбелл

Модель ведет свой YouTube-канал с 2018 года, на котором регулярно выпускает онлайн шоу «Без фильтров» в формате интервью, приглашая самых разных знаменитостей — дизайнеров, других моделей, актеров и музыкантов. Периодически модель публикует короткие ролики, в которых показывает, как делает макияж и ухаживает за кожей.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер продолжает вести свой канал Kylie Jenner, продвигая таким образом свой бренд, несмотря на то что 51% акций марки проданы Coty. С рождением дочери контент немного изменился, тем не менее регулярно выходят бьюти-тьюториалы, где чаще всего Кайли делает макияж себе сама. В одном из последних бьюти-роликов мама Кайли Крис Дженнер выступает в роли визажиста и красит дочь. Видео набрало почти 10 млн просмотров.

Кеша

С тех пор как певица выпустила в прошлом году собственный бьюти-бренд, на ее YouTube-канале помимо клипов стали появляться тьюториалы по созданию ярких образов с графичными стрелками и яркими тенями. Регулярная рубрика — unboxing, в которой певица распаковывает косметику и всякие полезные бьюти-гаджеты. Практически все она сразу же пробует и показывает в действии.

Рианна

Певица и создательница бьюти-бренда Fenty Beauty (а недавно еще и Fenty Skin) открыла в прошлом году первый в истории TikTok бьюти-дом, в котором визажисты, как художники в резиденции, могут создавать контент для Fenty Beauty и учиться друг у друга.

Бренду уже четыре года, а Рианна по-прежнему принимает активное участие в его жизни: регулярно записывает ролики, которые практически всегда оказываются самыми популярными в ленте соцсетей марки.

Рози Хантингтон-Уайтли

В 2018 году модель запустила свой бьюти-сайт Rose Inc. и YouTube-канал, на котором размещает только контент, посвященный красоте. Сейчас в ее издании публикуются интервью со стилистами и визажистами, которые делятся бьюти-хаками и рассказывают о тенденциях. В рубрике «Образование» выходят обзоры на новинки, подборки и статьи в формате «Что нужно знать о...».

Глюкоза

Наталья Чистякова-Ионова едва ли не единственная из российских звезд, кто ведет YouTube-канал, в котором значительную часть контента занимает тема красоты. До недавних пор певица приглашала самых разных знаменитостей, чтобы сделать им макияж и параллельно взять интервью. До пандемии Наталья стала приглашать в гости визажистов, которые делали ей макияж и рассказывали про актуальные тренды и хитрости при нанесении и использовании тех или иных продуктов.

Дарья Ермонская