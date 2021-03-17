Польша вводит общенациональный локдаун с 20 марта

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о введении общенационального локдауна из-за возросшей заболеваемости COVID-19, передает Reuters. Театры, торговые центры, отели и кинотеатры будут закрыты в стране с субботы, 20 марта.

Сегодня, 17 марта, суточный прирост заразившихся коронавирусом в Польше составил 25 052 человека. Это самый высокий показатель для страны в 2021 году.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Польше коронавирусом заразились более 1,9 млн человек. Вылечились 1,5 млн человек, умерли — 48 тыс.

О том, какие страны, граничащие с Россией, возвращают ограничительные меры,— в материале “Ъ FM”.