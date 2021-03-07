Вокруг России ужесточают карантин

Страны, граничащие с Россией, ужесточают ограничения. Так, с 1 марта новые меры против коронавируса ввело правительство Финляндии. В некоторых регионах государства закроются рестораны, а людям запретят собираться группами свыше шести человек. На дистанционное обучение перейдут ученики средних и старших классов. Ранее в Финляндии обнаружили очередную мутацию коронавируса. У штамма одновременно есть черты как «британского», так и «южноафриканского» варианта COVID-19.

Многие в стране опасаются падения доходов из-за новых ограничений, в том числе работники туриндустрии, отмечает русский гид в Финляндии Татьяна Атонен: «Больше всего от локдауна пострадают владельцы ресторанного бизнеса, кафе, столовых, сетей общепита. Некоторые из них уже начали закрываться, подавать заявки о банкротстве и оформлять заявления на получение государственной компенсации в связи с кризисом и вынужденным закрытием из-за директив правительства. При этом предприятиям общепита, которые могут торговать навынос под заказ, это разрешается, просто нельзя больше находиться за столиками. Некоторые сети гостиниц, в которых есть аквапарки, бассейны, сауны, spa-зоны, тоже объявили о закрытии на этот период.

Отношение людей к этому не очень положительное, но большой паники, как это было в марте 2020 года, когда закрыли весь регион подъезда к Хельсинки, нет.

Сейчас пока таких мер нет, но при этом ведутся переговоры о введении комендантского часа.

Больше всего страдают люди в столице и те, которые работают субподрядчиками. В Финляндию очень многие приезжают из Прибалтики, работают на стройках, судоверфях, словом на проектах, где нужна квалифицированная рабочая сила. Передвижение тысяч работников, которые сюда приезжают, не запрещается, но оно уже не такое активное, как раньше, и те, у кого здесь контракты, должны оставаться в стране, а те, кто уже вернулся в Эстонию, Латвию, Литву или в Польшу, могут и не получить разрешение на дальнейший въезд, так как соседствующих с Финляндией регионах показатели заражения выше. Поэтому больше всего страдают все перемещающиеся жители и люди, которые вынуждены из-за работы или личной жизни часто ездить в Финляндию.

Что касается, например, прививок, то простой народ не может дождаться очереди на вакцинацию, так как у нас установлены определенные списки очередности. В первую очередь, прошла вакцинация медицинских работников, во вторую — это группы риска и пожилые люди. Людям среднего возраста, и молодежи пока еще возможности вакцинироваться не предоставлено».

В выходные новые ограничительные меры вступили в силу и в Эстонии. В правительстве республики решили пойти на это после того, как в стране на уходящей неделе резко выросло число новых случаев заболевания COVID-19. Многие устали от борьбы властей с вирусом, которая пока не приносит серьезных результатов, сообщил “Ъ FM” главный редактор русского портала Эстонии Veneportaal.ee Игорь Бурлаков: «Теперь у нас все магазины, кроме продовольственных, рестораны, места общественного питания работают в будние дни до 18.00, после этого можно продавать еду только с собой. И в субботу-воскресенье все торговые центры, рестораны закрыты и работают только навынос.

Конечно, очень страдает туристический бизнес. С марта прошлого года туристов фактически нет. Эстонский президент ездил в Финляндию, вроде бы они пытались вводить какие-то “ковидные” паспорта и прочее, но, по слухам, ни о чем не договорились, и все это будет длиться бесконечно долго.

Поэтому туристическая индустрия уже ни на что не надеется, рестораны начали закрываться.

И сейчас становится возможным дешево купить ресторанный готовый бизнес или отель в Эстонии.

Население очень сильно устало. В марте первые солнечные деньки, конечно, хочется подышать воздухом. Но всеобщий масочный режим, и народ разделился. Причина — отсутствие реальной информации, то есть газеты пишут по-своему, правительство говорит по-своему.

Последние данные по коронавирусу в России и мире Читать далее

С вакцинацией тоже немножко не все гладко, потому что европейских вакцин не хватает. У нас привиты, наверное, все врачи и учителя школ, прививаются люди с группой риска, это от 80 и старше. Прямой свободной вакцинации нет, а поставки европейских вакцин все время откладываются. При этом приблизительно 50% населения не желает вакцинироваться, потому что, естественно, ходят различные слухи».

С начала пандемии в Финляндии было зафиксировано более 61 тыс. случаев заболевания COVID-19, в Эстонии — свыше 73 тыс.

Андрей Загорский