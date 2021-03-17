Путин призвал следить за картельными сговорами, чтобы не допустить рост цен

Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру внимательно следить за картельными сговорами, в том числе в сфере поставок лекарственных средств. По словам главы государства, сговоры ведут к повышению цен на рынке, что доставляет неудобство гражданам.

«Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств и так далее. Это тоже очень важное направление работы, нужно и дальше за этим внимательно следить, потому что все эти картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке, а от этого потребители страдают, граждане страдают»,— сказал господин Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Напомним, в 2020 году неоднократно разгорались скандалы с дефицитом лекарств, используемых при лечении COVID-19, и других жизненно важных препаратов. Так, в ноябре в регионах сообщали о дефиците лекарств, которые назначают при коронавирусе. Дефицит был замечен в Смоленске, Чите, Перми, Волгограде и Новосибирске. Официально проблему признавали власти Иркутской и Омской областей.

В декабре Росстат сообщил, что сразу несколько лекарственных препаратов, используемых в лечении коронавируса COVID-19, будут включены в ежемесячный мониторинг цен с 2021 года. До этого он ежемесячно отслеживал изменение цен на 43 лекарства, 19 из которых входят в список жизненно важных препаратов. При этом с начала 2020 года в целом медикаменты в России подорожали на 9%.

О том, почему россиянам в 2020 году не хватало лекарств,— в материале “Ъ”.