Количество выданных кредитных карт в Татарстане сократилось на 5%

В Татарстане в феврале 2021 года выдали 27,8 тыс. кредитных карт, что на 5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.

Татарстан находится на шестом месте среди регионов страны по числу выданных в прошлом месяце кредитных карт. Первое место удерживает Москва с 60,7 тыс. единиц. Вторую строчку занимает Подмосковье (47,7 тыс.) Топ-3 регионов замыкает Санкт-Петербург (30,9 тыс.).

Всего в РФ в феврале 2021 года выдали 873 тыс. кредитных карт, что на 13% меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"