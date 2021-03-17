Реконструкция улицы Крисанова может обойтись в 7 млрд рублей

На проект реконструкции ул. Крисанова получено положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сегодня на заседании краевого правительства сообщил замглавы Перми, начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич. По словам господина Дашкевича, конкурс на выполнение работ планируется объявить уже в этом году. «Мы уже получили окончательную стоимость объекта. Теперь нужно решать вопросы с заведением в бюджет недостающих средств», — рассказал чиновник. При этом точную стоимость реконструкции замглавы города не назвал.

По данным источника, знакомого с ситуацией, речь идет о сумме около 7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что к реконструкции ул. Крисанова планируется приступить уже во втором квартале этого года. Предполагается, что на участке от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина будут созданы четыре полосы движения с выделенной полосой для общественного транспорта, а на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов будет построена двухуровневая развязка. В рамках реконструкции администрация города собирается изъять 60 земельных участков у частных владельцев и из федеральной, региональной и муниципальной собственности, заплатив за них выкуп. В конце прошлого года мэрия уже начала этот процесс, утвердив распоряжение об изъятии земельного участка на шоссе Космонавтов, 64, площадью 2,3 тыс. кв. м.

Также Анатолий Дашкевич сообщил, что в конце этой недели планируется объявить торги на реконструкцию ул. Ленина от Разгуляя до ул. Крисанова. Позже будет объявлен аукцион на выполнение работ от ул. Крисанова до площади Аркадия Гайдара. Кроме того, по словам господина Дашкевича, в планах на ближайшее время начать работы на ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Мира.