ПривЖД обещает обеспечить охрану природы в зоне строительства детской железной дороги

Строительство детской железной дороги не нанесет вред флоре и фауне парка Победы Саратова. Это следует из ответа Приволжской железной дороги на запрос "Ъ-Средняя Волга".

Как сообщалось ранее, движение «Жить здесь» организовало сбор подписей под петицией на имя губернатора Валерия Радаева, в котором идет речь о строительстве детской железной дороги на Соколовой горе. Горожане просят власть обойтись без уничтожения зеленых насаждений при реализации этого проекта.

В ПривЖД пояснили, что об адресованном губернатору обращении общественников им стало известно из СМИ. «Проектная документация на строительство детской железной дороги в Саратове разработана в строгом соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации в области охраны окружающей среды. В ходе проектно-изыскательских работ было установлено, что в зоне будущего строительства не произрастают растения, занесенные в Красную книгу. Кроме того, на территории проектирования отсутствуют пути миграции животных, их ареалы обитания не нарушаются», - уточнили в ПривЖД.

В службе корпоративных коммуникаций предприятия отметили, что в рамках проекта предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории: планируется высадить более 1350 кустов туи и можжевельника, укрепить земляные откосы, посеять газон на территории 16330 кв. м, что «позволит обеспечить необходимый уровень экологической безопасности по отношению к растительному миру».

«На всех этапах строительства и эксплуатации детской железной дороги будет осуществляться контроль за соблюдением природоохранных нормативов и регламентов», - пообещали в компании.





На данный момент проектная документация на строительство детской железной дороги проходит внутриведомственную экспертизу, после которой она будет направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Объем инвестиций будет определен по результатам рассмотрения документации в «Главгосэкспертизе России».

В ПривЖД надеются, что малая магистраль станет «специализированным видом городского транспорта, гармонично интегрированным в музейную экспозицию мемориального комплекса «Парк Победы», что создаст «благоприятные условия для развития туризма в регионе».

Марина Ковалева