Парк железа боится

Строительство детской железной дороги в саратовском парке Победы на Соколовой горе может нанести ущерб «экологическому каркасу» города, причинить вред его флоре и фауне. Такое заявление содержится в обращении саратовских общественников на имя губернатора Валерия Радаева, которое было размещено в социальных сетях. Общественники просят власть рассмотреть вариант размещения объекта, не предусматривающий ликвидацию зеленых насаждений. О строительстве детской железной дороги, инвестором которой должно стать ОАО «РЖД», в Саратове говорят с 2012 года. За это время сроки реализации проекта, стоимость которого оценивается в 700 млн руб., несколько раз переносились. В пресс-службе губернатора пока не знакомы с текстом обращения.

Саратовские общественники выступили против планируемой вырубки зеленых насаждений в парке Победы на Соколовой горе для строительства детской железной дороги. Проектное решение, предусматривающее прокладку дороги через парк, активисты городского движения «Жить здесь» и члены Общественного совета при Саратовской областной думе назвали «крайне неудачным». Об этом они заявили в открытом обращении, адресованном губернатору Валерию Радаеву.

«По замыслу проектировщиков детская железная дорога должна пройти через ныне существующие парковые посадки, являющиеся важной составляющей не только парка Победы, но и всего экологического каркаса Саратова. Совершенно очевидно, что масштабное строительство в зеленой зоне нанесет непоправимый ущерб природной и экологической составляющей парка, на территории которого встречаются редкие виды флоры и фауны, в том числе внесенные в Красную книгу Саратовской области»,— говорится в обращении.

Главе региона напомнили, что в Саратовской области в городских условиях сложно вырастить качественные многолетние зеленые насаждения, поэтому «массовое уничтожение деревьев ради реализации техногенного проекта недопустимо ни по каким основаниям». Они попросили Валерия Радаева найти «иной» вариант реализации проекта строительства детской железной дороги, не предусматривающий вырубку деревьев и кустарников. Под петицией на момент сдачи номера подписались более 200 человек.

Мемориальный комплекс Парк Победы на Соколовой горе в Волжском районе Саратова открыт в 1975 году в честь 30летия победы в Великой Отечественной войне. Парк занимает территорию 80 га. В 1982 году по проекту архитектора Юрия Менякина в парке установлен 40метровый монумент «Журавли». 9 мая 1999 года в парке открыт Саратовский государственный музей боевой славы, насчитывающий на 2020 год более чем 210 экспонатов военной и сельскохозяйственной ­техники.

Строительство детской железной дороги в Саратове обсуждается с 2012 года — впервые вопрос был поднят во время подписания соответствующего соглашения между правительством Саратовской области и ОАО «РЖД». Постановление о ее строительстве было подписано в июне 2014 года главой администрации города, которым на тот момент являлся Александр Буренин. Перед этим путем общегородского голосования было выбрано место размещения объекта — большинство участников проголосовали за парк Победы. В числе других вариантов размещения значились улица 2я Садовая от входа в городской парк до улицы Астраханской и от Астраханской до Детского парка, природный парк «Кумысная поляна». Еще одним вариантом размещения значился берег Волги. Тогда выступлений против строительства не было. Руководитель движения «Жить здесь!» Александр Ермишин отметил, что поддерживает проект в целом, но опасается за сохранность деревьев.

В соответствии с концепцией развития детских железных дорог, утвержденной главой корпорации Владимиром Якуниным в 2008 году, новая железная дорога должна стать центром дополнительного образования детей и подростков. В проекте значились строительство учебного корпуса с кабинетами, библиотекой, музеем, мастерскими, выставочным залом, помещения для детей, проживающих в других городах. В 2013 году назывался срок реализации проекта в шесть — восемь месяцев. Спустя два года сроки строительства были перенесены на 2016 год, а в 2018м — на 2021й. В июле 2018 года соглашение о строительстве детской железной дороги было подписано между ПривЖД, правительством Саратовской области и администрацией Саратова. Протяженность магистрали должна составить порядка 1,2 км, предусматривались также два локомотива, шесть пассажирских вагонов с кондиционерами, печками, автоматическими дверями, громкоговорящей связью, местами для маломобильных граждан, создание 30 рабочих мест и принятие на обучение до 800 воспитанников. Чиновники ожидают, что реализация проекта повысит посещаемость парка Победы. Согласно подготовленному в начале 2019 года ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» проекту планировки территории под размещение ДЖД, она должна начинаться у музея Боевой и Трудовой славы и заканчиваться у выставочного комплекса нефтегазовой промышленности, площадь учебно-производственного здания составит около 3 тыс.кв.м, локомотивного депо — около 4 тыс.кв.м. Также предусматриваются крытый перрон, остановочные платформы с кассой в районе «Национальной деревни» и в конце трассы, четыре пожарных резервуара.

В конце прошлого года начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев на пресс-конференции рассказал, что разработка проектно-сметной документации на строительство детской железной дороги завершилась. Положительное заключение должно быть получено в апреле этого года. На сайте ПривЖД указано, что проект планируется реализовать в 2023 году. Строительно-монтажные работы должны начаться в этом году. Стоимость объекта оценивается в 700 млн руб.

Сколько деревьев может быть вырублено в результате строительства нового объекта, неизвестно. В пресс-службе ПривЖД до конца вчерашнего дня не ответили на запрос „Ъ“.

Эколог Ольга Пицунова отмечает, что вопрос сохранения деревьев в Саратове действительно стоит очень остро. «Зелень в парке Победы уже активно уничтожается. Те, кто занимаются обустройством мест отдыха, забывают, что деревья несут не только эстетическую, но и санитарно-гигиеническую функцию. Они очищают воздух. Установлена взаимосвязь между загрязненностью воздуха и здоровьем людей. Особенно это касается заболеваемости респираторными, легочными заболеваниями. И именно сейчас нам надо особенно соблюдать чистоту воздуха, то есть по максимуму сохранять любое дерево, даже самое неудобное»,— отметила эколог.

В пресс-службе губернатора Саратовской области вчера не смогли прокомментировать обращение общественников, сославшись на то, что не владеют информацией о его деталях.

Марина Ковалева