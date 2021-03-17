В отношении компании-владельца ТЦ «Сити молл» в Новокузнецке введено наблюдение

Арбитражный суд Кемеровской области признал обоснованным заявление Альфа-банка и ввел наблюдение в отношении ООО «Сити-молл инвест», которому принадлежит второй по величине в Кузбассе торговый центр «Сити молл» (83,5 тыс. кв. м) в Новокузнецке.

Банк направил заявление о признании компании несостоятельной в конце прошлого года с требованиями в общей сложности на 5,01 млрд руб., в том числе, по основному долгу — 1,15 млрд. На начало марта с учетом частичного погашения долга требования заявителя снизились до 4,922 млрд руб., в том числе, по основному долгу — до 1,057 млрд руб.

Торговый центр «Сити-молл» был запущен в декабре 2013 года, для его строительства в ноябре 2012 года был взят ипотечный кредит в Альфа-банке. В четверг суд рассмотрит также обоснованность заявления Альфа-банка о признании банкротом новокузнецкого ООО «Комплекс-НК», которое является управляющей компанией в ТЦ «Сити молл» и выступает поручителем ООО «Сити-молл инвест» по ипотечному кредиту.

Игорь Лавренков, Кемерово