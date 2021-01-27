Моллу помалу

Торгово-развлекательный центр «Сити молл» в Новокузнецке может перейти в распоряжение Альфа-банка как кредитора и залогодержателя здания общей площадью 83,5 тыс. кв. м. Такая возможность у него появится, если владельца торгового центра — ООО «Сити-молл инвест» — признают банкротом, отмечают юристы. В начале февраля суд рассмотрит вопрос о банкротстве «Сити-молл инвест», к которому банк предъявил требования на 5 млрд руб. Ранее Альфа-банк пытался обратить взыскание на ТРЦ, но получил отказ, так как это имущество было арестовано в 2014 году в рамках уголовного дела в отношении поручителя по кредитам «Сити-молл инвест» Сергея Павлова.



Арбитражный суд Кемеровской области 3 февраля рассмотрит заявление Альфа-банка о признании банкротом ООО «Сити-молл инвест», которому принадлежит второй по величине в Новокузнецке торговый центр «Сити молл». Представитель банка Александр Лапин на заседании суда 20 января уточнил требования банка к должнику. Они составляют 1,144 млрд руб. с учетом того, что 1 млн поступил от должника накануне заседания. Также к взысканию предъявлено 3,8 млрд руб. недоимки. Представитель должника ООО «Сити-молл инвест» Юлия Баталова заявила в суде, что компания пытается мирно разрешить спор, рассчитаться по долгам, ведет переговоры с банком. Госпожа Баталова не исключила, что «Сити-молл инвест» сумеет погасить долг с привлечением средств третьего лица. Она сообщила суду, что расчет с банком идет в соответствии с графиком, изначально установленным кредитным договором, — по 25 млн руб. в месяц. Компания платит все налоги и сборы, по обязательным платежам долгов не имеет, заявила она.

Торгово-развлекательный центр «Сити молл» был открыт в декабре 2013 года, на тот момент считался самым большим в Кузбассе (сейчас второй по площади после ТРЦ «Планета» в Новокузнецке). Общая площадь центра, по данным сайта ТРЦ, составляет 85,8 тыс. кв. м, торговая — 49,6 тыс. Для строительства ТРЦ в ноябре 2012 года между ООО «Сити-молл инвест» и АО «Альфа-банк» был заключен договор об ипотечном кредите несколькими невозобновляемыми кредитными линиями.

Александр Лапин напомнил, что в 2017 году банк воспользовался своим правом потребовать погашения всего кредита, а затем и обращения на взыскание объекта залога — торгового центра «Сити молл» с правом аренды земельного участка под ним. Это право наступило у банка после того, как в 2014 году началось уголовное преследование Александра (сына) и Сергея (отца) Павловых. Первый был директором ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ), второй — одним из собственников НМБ и поручителем перед Альфа-банком по кредитному договору с ООО «Сити-молл инвест». Александру Павлову в 2018 году был вынесен приговор за растрату более 3 млрд руб. средств клиентов — он был приговорен к девяти годам колонии общего режима. Дело в отношении Сергея Павлова передано в суд весной 2020 года — экс-банкиру предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), ему грозит до десяти лет тюрьмы. До октября 2019 года Сергею Павлову удавалось скрываться от правосудия, затем он был задержан, расследование его дела было завершено в марте прошлого года.

В феврале 2017 года банк обратился в суд с иском об обращении заложенного ТРЦ на взыскание. Размер требований тогда оставлял 1,9 млрд руб. Решение в пользу Альфа-банка суд принял в мае того же года. Тогда „Ъ“ сообщал, что по решению суда центр как объект залога должен быть выставлен на торги по начальной цене 2,12 млрд руб. Как рассказал господин Лапин, судебный пристав для реализации «Сити молла» обратился в Росимущество, но получил отказ, так как в рамках уголовного дела Павловых на «Сити молл» был наложен арест в счет возмещения ущерба. Через три с половиной года после этого последовало заявление банка о признании «Сити-молл инвест» банкротом.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области пояснили „Ъ-Сибирь“, что под арест ТРЦ попал после начала расследования уголовного дела, а учитывая, что суд еще рассматривает дело в отношении Сергея Павлова, сохраняется и арест на имущество, которое считается принадлежащим подсудимому. В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что арест будет действовать до вынесения приговора Сергею Павлову. Пока в рассмотрении его уголовного дела идет допрос свидетелей и представление доказательств.

Представитель «Сити-молл инвест» Марина Шлемина допустила, что с введением процедуры банкротства, инициированного Альфа-банком, арест с ТРЦ «Сити молл» может быть снят. Александр Лапин после заседания суда отказался комментировать возможность такой перспективы.

В данной ситуации банк действует в рамках единственно возможного сценария, отвечающего его интересам, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Очевидно, что снятие ареста в обозримом будущем маловероятно. Однако это не отменяет того факта, что у Альфа-банка остается право вступить в дело о банкротстве „Сити-молл инвест“ на правах залогового кредитора. Подавая иск о банкротстве владельца ТРЦ, банк получает возможность, во-первых, снять арест с предмета залога, во-вторых, установить выгодного ему управляющего, в-третьих, добиться возвращения если не всей, то хотя бы значительной части долга за счет реализации имущества банкрота в качестве кредитора-залогодержателя»,— говорит эксперт. Партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев пояснил, что «юридически арест должен быть снят» после начала процедуры банкротства, «однако на практике добиться его снятия очень сложно». Для этого банку, скорее всего, придется обратиться к следователю с ходатайством об отмене ареста, а в случае отказа — обжаловать его в установленном законом порядке, говорит руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Игорь Лавренков, Кемерово