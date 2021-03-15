Главе сельхозкооператива в Красноярске предъявили обвинение по делу об отравлении школьников

Председателю кооператива «Аленушка» предъявлено обвинение по делу о массовом отравлении школьников в Красноярске, сообщило управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее в овощехранилищах кооператива были найдены возбудители иерсиниоза. Всего отравились 115 учеников в 27 школах.

Иерсиниозная инфекция — болезнь, проявляющаяся лихорадкой, интоксикацией, поражением желудочно-кишечного тракта, суставов, кожи и печени.

«По ходатайству следствия судом ему (председателю кооператива "Аленушка".—“Ъ”) избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий»,— сообщается на сайте СКР по региону. Также ведомство объявило в розыск директора ООО «Респект» Елену Безруких.

По данным следствия, источником распространения возбудителя инфекции стали складские помещения СПК «Аленушка» и цеха ООО «Респект», занимающегося первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. Там выявили многочисленные нарушения правил хранения продукции, отсутствие контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, отсутствие лабораторных исследований и испытаний продукции.

Ранее СКР возбудил уголовные дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также дело возбуждено по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию с отравлением под личный контроль.