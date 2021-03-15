Премьер-министр РФ назвал недопустимыми случаи массового отравления школьников в Красноярске

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что массовое отравление детей в Красноярске недопустимо. «Самые крупные случаи отравления были в Красноярске. Некоторые ребята оказались в больнице. Конечно, это недопустимо. Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой» - сказал господин Мишустин во время совещания с вице-премьерами

В свою очередь заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что по итогам проверки возбуждено три уголовных дела, а также приостановлена деятельность ряда организаций поставщиков продуктов, проведены служебные проверки и уволен ряд должностных лиц, произведена смена поставщиков овощей. По информации краевого правительства, установлен особый режим контроля за поставкой продуктов.

Как ранее писал «Ъ-Сибирь» в начале марта этого года из-за салатов отравились более 100 детей, из которых более половины госпитализировали с признаками иерсиниозной инфекции. СКР возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), а также по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Юлия Сасевич