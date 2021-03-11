В Красноярске после отравления школьников возбудили третье уголовное дело

Новое уголовное дело возбуждено по факту массового отравления в школах Красноярска, сообщила прокуратура региона. Дело возубждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в нем пока нет конкретных лиц.

«Сейчас проверяется законность действий должностных лиц»,— сказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края (цитата по ТАСС).

В ведомстве уточнили, что с 18 февраля по 3 марта иерсиниозная инфекция выявлена у 114 детей в 27 школах. Сейчас в больницах остаются 24 ребенка. По данным прокуратуры, сотрудники муниципального центра питания, которые организуют питание и контроль за его качеством, ненадлежащим образом осуществляли должностные обязанности.

Иерсиниозная инфекция — болезнь, проявляющаяся лихорадкой, интоксикацией, поражением желудочно-кишечного тракта, суставов, кожи и печени.

Услуги по организации питания в школах оказывали ООО «Развитие», ООО «Респект» и СПК «Аленушка». Роспотребнадзор составил протоколы о временном запрете деятельности компаний. СКР возубдил уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию с отравлением под личный контроль.