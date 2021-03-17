Сделка со следствием оставила желать лучшего

Защита обжаловала второй приговор по делу о хищениях при выполнении оборонного заказа на Избербашском радиозаводе (ИРЗ) в Дагестане. Согласно решению Мещанского районного суда Москвы, бывший председатель совета директоров предприятия Александр Иванченко должен провести два с половиной года в колонии, заплатить штраф в размере 500 тыс. руб. и возместить часть нанесенного Министерству обороны ущерба, который следствие оценило в 108 млн руб. Однако его защита сочла наказание чрезмерно суровым.

Информация об обжаловании приговора, вынесенного 5 марта, появилась на сайте суда лишь в ночь на среду, уже после опубликованного накануне сообщения о том, что решение судьи Елены Каракешишевой вступило в силу. По данным “Ъ”, апелляционное представление было отправлено в суд в предусмотренный законом десятидневный срок, однако заказное письмо было доставлено по назначению лишь 16 марта. Теперь делом господина Иванченко займется Московский городской суд.

В мошенничество с деньгами, выделенными на поставку радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1 для нужд Минобороны, согласно выводам следствия, были вовлечены также два бывших генеральных директора завода и его фактический владелец Мухтар Меджидов (в 2009–2013 годах он занимал должности сначала первого вице-премьера, затем зампреда и председателя правительства Дагестана).

Как сообщал “Ъ”, бывший гендиректор ИРЗ Валентин Семендяев в августе прошлого года был приговорен Мещанским судом к двум с половиной годам колонии общего режима, штрафу в 500 тыс. руб. и возмещению ущерба на сумму 108 млн. Ему, как и трем другим фигурантам расследования, было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие пришло к выводу, что в сговоре с гендиректорами фактически принадлежавших ему компаний — радиозавода и НПО «Русская радиоэлектроника» — Мухтар Меджидов похитил 108 млн руб., выделенных ИРЗ по госконтракту на поставки радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1 для нужд Минобороны РФ.

Весной 2012 года Мухтар Меджидов, занимавший тогда пост вице-премьера дагестанского правительства, убедил сотрудников Минобороны, что радиозавод в Избербаше обладает необходимыми мощностями для производства и поставки РСП, и как градообразующее предприятие нуждается в оборонном заказе.

Контракт с Минобороны подписывал гендиректор ИРЗ Валентин Семендяев, который, по версии следствия, действовал заодно с Александром Иванченко. Полученные от Минобороны авансом 108 млн руб. руководители ИРЗ перечислили на счета организаций и физлиц по различным обязательствам радиозавода, не связанным с исполнением госконтракта на поставку РСП, а заказанные комплекты РСП оборонное ведомство так и не получило.

Как и Валентин Семендяев, Александр Иванченко признал свою вину, заключил соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием и, согласно выводам суда, добросовестно выполнил его условия. Именно его показания позволили следователям уличить в мошенничестве и остальных фигурантов дела.

Дело Иванченко поступило в Мещанский суд еще в день вынесения приговора Валентину Семендяеву, однако с сентября прошлого года, когда начался процесс, заседания суда то и дело откладывались, в основном из-за неявки на них самого подсудимого, находившегося под подпиской о невыезде. По данным “Ъ”, суд одну за другой получал справки о том, что «больной Иванченко А. А.» находится на лечении в Клинической больнице №1 Управления делами президента РФ. Состояние здоровья подсудимого, страдающего хроническими заболеваниями, а также наличие у него иждивенцев были учтены судом при определении ему наказания.

По решению судьи Елены Каракешишевой Александр Иванченко должен не только провести в колонии общего режима два с половиной года и заплатить полмиллиона в качестве штрафа, но и выплатить часть суммы по гражданскому иску Минобороны.

Сумма в 108 млн была полностью взыскана Мещанским судом с Валентина Семендяева, однако гражданский истец, констатируется в приговоре, не представил суду данных о произведенных им выплатах.

Теперь суд передал вопрос о размере возмещения иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, сохранив арест, наложенный на имущество господина Иванченко,— долю в уставном капитале ООО «Центральный научно-исследовательский институт ''Апертура''» (109 млн руб.) и денежные средства на банковских счетах (чуть более 63 тыс. руб.).

Не исключено, что выплатить часть этой суммы придется и Мухтару Меджидову, и еще одному бывшему гендиректору ИРЗ Фирязу Фарманову. К рассмотрению их дела Мещанский суд приступил в первой декаде февраля, однако оно застопорилось на этапе предварительных слушаний. По данным на сайте суда, еще 25 февраля материалы дела были отправлены в Верховный суд России. Очередное предварительное заседание в Мещанском суде назначено на 31 марта.

Осужденный по делу о хищениях на Избербашском радиозаводе Валентин Семендяев также пытался добиться смягчения чрезмерно сурового, по его мнению, приговора. Однако в ноябре прошлого года Мосгорсуд оставил основную часть решения районного суда без изменения. Правда, ожидание апелляции под стражей ускорило течение срока наказания (день за полтора), и к моменту вступления приговора в силу бывший гендиректор ИРЗ успел «отсидеть» целый год из назначенных ему двух с половиной лет колонии.

Юлия Рыбина, Махачкала