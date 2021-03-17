BMW показала дизайн серийного электромобиля i4

BMW i4. Фото: BMW

BMW i4. Фото: BMW

BMW i4. Фото: BMW

Автомобиль выполнен в стилистике купе BMW 4-Series, но отличается голубыми акцентами в экстерьере, новыми бамперами, иными дверными ручками, 19-дюймовыми колесными дисками с пониженным сопротивлением воздуху. Изображения салона пока не опубликованы как и технические характеристики.

Ранее стало известно, что BMW i4 получил особые амортизаторы, снижающие крены при старте с места, а также систему контроля пробуксовки колес, настроенную с учетом мгновенной максимальной подачи тяги электромотора. С учетом силовой установки, мощность которой может достигать 530 л.с., откалиброваны руль и тормоза, а массу батарей (емкость аккумулятора обеспечит до 600 км пробега без дозарядки) учитывали при настройке энергоемкости подвески. Появится и «заряженная» версия M Performance.

Дебют BMW i4 ожидается в течение ближайших недель, а выход нового электромобиля на европейский рынок запланирован на осень 2021 года. Модель войдет в семейство BMW 4-Series, где сейчас представлены купе и кабриолеты с двигателями внутреннего сгорания.