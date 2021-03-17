17 марта, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний | все

Экспертное мнение

Петербург объявил конкурс на работы по подключению ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга открыл тендер на подготовку территории для подключения Западного скоростного диаметра к будущей Широтной магистрали скоростного движения. Соответствующая информация размещена на едином портале госзакупок.

Выполнение работ предполагается севернее развязки с Благодатной улицей. Заявки на конкурс будут приниматься до 7 апреля текущего года. Цена контракта — 6,46 млрд рублей, подрядчик получит аванс в размере 30% от суммы.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об открытии тендера на реставрацию Казанского собора. Заявки на конкурс принимают до 8 апреля.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя