Объявлен тендер на реставрацию фасада Казанского собора в Петербурге

СПб ГКУ «Дирекция заказчика» объявила конкурс на второй этап реставрационных работ на южном фасаде Казанского собора. Цена контракта — более 37 млн рублей.

Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок. Окончание срока подачи заявок на участие в тендере — 8 апреля текущего года. Первые части заявок заказчик будет рассматривать 15 апреля, вторые — 22 апреля, уже после подачи окончательных предложений, назначенной на 19-е число того же месяца. В требованиях к участникам конкурса указано наличие за последние три года минимум одного контракта на работы по сохранению объектов культурного наследия.

Общая цена контракта — 37345733 рублей, подрядчик получит аванс в размере 15% от этой суммы. Работы на южном фасаде Казанского собора должны будут начаться с момента выдачи разрешения КГИОП, завершиться — до 10 ноября текущего года.

“Ъ-СПб” ранее сообщал, что государственный музей-заповедник «Петергоф» объявил открытый конкурс на новый этап реконструкции Верхнего сада.