Uber предоставил британским водителям статус сотрудников

Компания Uber во исполнение решения Верховного суда Великобритании изменила статус своих водителей в этой стране. Об этом компания сообщила в отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). С сегодняшнего дня британские водители компании являются ее сотрудниками и имеют право на минимальную заработную плату, которая составляет £8,72 в час, на оплачиваемый отпуск и получение пенсии.

Всего у Uber в Великобритании более 70 тыс. водителей. Для них также сохранится бесплатная страховка на случай болезни и отпуска по уходу за ребенком, которая была введена в 2018 году для всех водителей. Кроме того, все водители имеют теперь право сами решать, какой заказ взять, и имеют возможность отказаться от каких-то заказов. Однако рабочее время водителя будет считаться не с того момента, когда он авторизуется в приложении сервиса в начале смены и до выхода из приложения, а с момента принятия им заказа и до завершения заказа.

Напомним, что в прошлом месяце компания Uber проиграла апелляцию в Верховном суде Великобритании, который признал работающих на нее водителей сотрудниками, а не самозанятыми. Судебные разбирательства по поводу статуса водителей Uber начались в Великобритании в 2016 году, когда два водителя подали иск от имени двух десятков водителей, утверждавших, что они по факту являются сотрудниками Uber, а не самозанятыми, как настаивала компания.

Алена Миклашевская