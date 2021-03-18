Миннесотовая связь

К середине регулярного чемпионата НХЛ едва ли не в самую обсуждаемую фигуру среди российских хоккеистов лиги превратился форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, проводящий дебютный североамериканский сезон. Капризов демонстрирует прекрасную результативность, а его игра стала одним из важнейших факторов, позволивших «Миннесоте» избавиться от имиджа безнадежного середнячка. В настоящий момент эксперты НХЛ не видят другого претендента на приз лучшему новичку сезона.

На исход матча очередного дня регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» обыграл — 3:0 — «Аризона Койотс», невозможно было не обратить внимания тем, кто на протяжении нескольких лет внимательно следит за происходящим в лиге. Эта победа была пятой подряд для «Миннесоты». И это уже не первая серия такой продолжительности для нее в нынешнем регулярном чемпионате, в котором позади осталась половина дистанции.

После этой серии «Миннесота» расположилась на втором месте в таблице своего дивизиона, чуть-чуть отставая только от мощного «Вегас Голден Найтс». А позади нее, например, «Колорадо Эвеланш», который перед стартом сезона у букмекеров котировался как основной претендент на Кубок Стэнли. И отрыв от пятого места, то есть того, что сразу за границей «зоны play-off», у «Миннесоты» уже солидный: занимающий его «Лос-Анджелес Кингс» отстает на девять очков.

Ситуация примечательна из-за того, что всю вторую половину минувшего десятилетия клуб, чье положение сейчас смотрится чрезвычайно прочным, пребывал более или менее в одном и том же неприглядном статусе скромненького середняка.

Минувшие пять сезонов прошли для него безрадостно. Сначала — три вылета в стартовом раунде play-off, за ними — провал еще на стадии регулярного чемпионата, за этим провалом — лишь формальное участие в кубковых встречах. В 2020 году, продолжая едва не сорванный пандемией коронавируса сезон, НХЛ устроила play-off в непривычном формате — не для 16, а для 24 клубов. Две трети из них, чтобы пробраться в 1/8 финала, рубились в так называемом квалификационном раунде. Там «Миннесота» и сошла, уступив «Ванкувер Кэнакс».

При этом результаты команды как-то очень явно соответствовали стилистике ее игры. Она была — ну, такой, абсолютно серенькой. Не за что зацепиться, некого выделить. И вдруг все радикально изменилось, притом что готовых звезд лиги на рынке «Миннесота» не искала.

Важнейшие причины ее преображения обнаруживаются с ходу. Они — в ее новичках, финском вратаре Каапо Кяхкёнене, для которого матч против «Аризоны» стал уже вторым «сухим» в чемпионате, и прежде всего в Кирилле Капризове.

Подписывая с ним летом контракт, «Миннесота», конечно, брала отнюдь не кота в мешке, как это часто бывает с дебютантами. Уже достаточно взрослый (сейчас Капризову 23), имеющий серьезный опыт и серьезные достижения. В двух чемпионатах КХЛ, предшествовавших отъезду в Америку, в составе ЦСКА становился лучшим снайпером КХЛ. Здорово играл за сборную России на Олимпиаде в Пхёнчхане.

И все равно, рассказывая SiriusXM NHL Network Radio про Кирилла Капризова, генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин не скрывал, что тот удивил, превзошел ожидания. Герин объяснял, что, кем бы ни был молодой талант, ему всегда требуется время для адаптации в НХЛ — непривычный хоккей, непривычные условия быта. А Капризов «запрыгнул» в нее без разбега, моментально заиграл полезно и неделю за неделей прибавлял. «Он постоянно в такой форме, словно носит за спиной бак с кислородом. Он постоянно борется за шайбу. Он постоянно там, где тяжело. Наблюдать за ним — сплошное удовольствие»,— говорил Герин.

Статистика его слова идеально дополняет. В 27 матчах на счету Кирилла Капризова уже десять голов и 25 очков. Он первый бомбардир «Миннесоты» и первый бомбардир среди новичков НХЛ. У второго — Тима Штюцле из «Оттава Сенаторс» — на семь баллов меньше.

Хотя и статистика не все рассказывает. Скажем, в матче с «Аризоной» Капризов набрал всего одно очко — когда в заключительном периоде принял участие в голевой комбинации, завершенной Матсом Цуккарелло. Но на самом деле моментов для своих партнеров, иногда — почти идеальных, он создал в этой встрече с полдюжины.

У НХЛ есть традиция: в середине регулярного чемпионата устраивать опрос среди своих экспертов с целью определить фаворитов в борьбе за индивидуальные награды. Не отказалась от нее лига и в укороченном сезоне. Итоги опроса по поводу будущего обладателя Calder Trophy для сильнейшего новобранца вышли любопытными: из 17 экспертов 16 отдали первое место, исходя из текущего расклада, Капризову. Впрочем, эти-то цифры с ожиданиями совпали тютелька в тютельку.

Алексей Доспехов